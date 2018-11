Beim Xbox FanFest sind 16 weitere Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt worden. Ab sofort ist Thief of Thieves verfügar. Am 12. November wird PlayerUnknown's Battlegrounds hinzukommen, gefolgt von Agents of Mayhem, MXGP3 und Thomas Was Alone am 22. November. Im Dezember folgen dann Ori and the Blind Forest, Kingdom Two Crowns und Hellblade: Senua's Sacrifice hinzu.