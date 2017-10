The 7th Continent



Loading Loading 3:00 Min.

Kickstarter-Trailer

Bei Kickstarter wird derzeit die Erweiterung "What Goes Up, Must Come Down" des Tabletop-Kartenspiels "The 7th Continent" finanziert - und zwar mit großem Erfolg. Während beim Kickstarter des Hauptspiels…

18.10.2017

Views: 243