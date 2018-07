Video "News des Tages 11.07.2018" zu 4Players - 4Players.de

PickleRick hat geschrieben: ? Gestern 16:36 Ich finde übrigens die Idee und auch das Wortspiel zu "Debatt(l)e Royale" gar nicht schlecht.

Miteinander sprechen ist immer besser, als nicht miteinander sprechen und wir Videospieler sitzen gerne mal auf einem recht hohen Ross, wenn es darum geht, "Andersdenkenden", die eben "keine Ahnung" von Videospielen habe, zu begegnen.

Gerade wenn man mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hat, ist doch der Dialog und das miteinander eine gute Idee. Alles andere läuft Gefahr, die Fronten nur noch zu verhärten.

Ich habe da letztes Jahr teilgenommen, man beantwortet ein paar Fragen und bekommt einen Gesprächspartner, der diese zumeist anders beantwortet hat. War ganz nett, wir haben ein paar Bier getrunken und hinterher festgestellt, dass wir so weit gar nicht auseinander liegen. Tja.Aber richtig, miteinander reden kann nie schaden, nur Zeug in die Foren zu blähen, ist am End wenig fruchtbar.Dass bei der Dabattle royale mal wieder nur die üblichen talkshow Verdächtigen der etablierten Parteien teilnehmen, ist ein Armutszeugnis und wird kaum zu einem amtlichen battle werden. Man kann von der AFD halten was man will, wenn man sich aber nicht endlich mal mit den Gründen des Zulaufs dieser Partei auseinandersetzt und diese weiterhin ignoriert, hat man eben immer noch nichts kapiert. Viele Leute haben nun mal ein großes Problem mit Politik und Medien, berechtigt oder nicht, das gilt es aber arroganzlos zu diskutieren. Weglächeln,...