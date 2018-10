Call of Duty: Black Ops 4



Loading Loading 5:12 Min.

Zombies - Blood of the Dead Trailer

In Call of Duty: Black Ops 4 wird es drei "vollwertige" Zombies-Abenteuer geben: IX, Voyage of Despair und Blood of the Dead. Die letztgenannte Variante, Blood of the Dead, stellen die Entwickler im Video…

10.10.2018

Views: 317