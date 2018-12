Video "News des Tages 18.12.2018" zu 4Players - 4Players.de

Glühwyrm schrieb am 18.12.2018 um 13:40 Uhr

Why Bethesda? Why ? Ich hab tatsächlich bisher Spaß an FO76 und bin von bugs im Wesentlichen verschont, ausser der übliche Grafiksalat der immer bei Bethesda am start ist. Aber sie versuchen scheinbar krampfhaft, auch uns letzten , das Spiel nicht hassenden, solange Mist in den Rachen zu stopfen bis wirklich niemand mehr spielt ?! Deren Microtransaktionspolitik kann sich ja in diesem Shop schon mit Blizzard messen ... (Wow - jede Form von Char-dienst 15?+)