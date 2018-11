Devil May Cry 5: First Look at Void Mode

Capcom stellt im Video-Entwicklertagebuch den in Devil May Cry 5 enthaltenen Trainingsmodus "The Void" ausführlich vor, in dem man seine Kampffertigkeiten in Ruhe trainieren und Combos üben kann. Anschließend zeigt Hideaki Itsuno (Game Director) noch einige "Devil Breaker" von Nero.