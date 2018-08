Bigben Interactive und Kylotonn Racing Games haben den Releasetermin von V-Rally 4 angekündigt. Das Rally-Rennspiel wird am 08. September 2018 für PlayStation 4 sowie Xbox One und am 28. September 2018 für PC erscheinen. Die Fassung für Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Außerdem ist dieses Video aus dem Hillclimb-Modus (Strecke in Rumänien) präsentiert worden.