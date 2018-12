Die Macher von ARK: Survival Evolved haben mit Atlas ihr neues Spiel offiziell angekündigt. Es wird am 13. Dezember 2018 als Early-Access-Titel für PC via Steam erscheinen und später auf Xbox One (Game Preview) an den Start gehen. Atlas ist ein Multiplayer-Piraten-Abenteuer (Ego-Perspektive) für bis zu 40.000 Spieler gleichzeitig in einer Spielwelt.