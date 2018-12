A Fold Apart



Lightning Rod Games geben Einblicke in ihr Fernbeziehungs-Puzzlespiel A Fold Apart, das pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen soll.

12.12.2018

