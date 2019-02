Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers...



Loading Loading 2:12 Min.

Trailer

Damit aus dem beschaulichen Dorf Westwald eine blühende Stadt werden kann, müssen die Spieler in Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World das Umland erkunden und Rohstoffe sammeln.

19.02.2019

Views: 88