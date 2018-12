Auch Ubisoft wird bei den Game Awards 2018 (7. Dezember 2018 von 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr) ein neues Spiel vorstellen, und zwar ein neues Far Cry. In dem folgenden Teaser-Trailer, der sich als Ankündigungsankündigung versteht, sieht man eine atomare Explosion in einer idyllischen Farmlandschaft, die verdächtig an Hope County aus Far Cry 5 erinnert.