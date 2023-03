ASUS: Exklusive Features: Intelligent Cooling & Nebula HDR für ultimatives Gaming - Special

Gaming ist nicht nur irgend ein Hobby. Es ist eine Passion, ein Teil von Dir. Und damit Du das beste aus Dir und Deinem Gameplay herausholen kannst, entwickelt Asus unter dem Label "Republic of Gamers" Hochleistungs-Notebooks mit exklusiven ROG-Features, die Dich dem Sieg ein Stück näher bringen und Deine Gaming-Sessions unvergesslich werden lassen. Erfahre alles über die neuesten Gaming-Maschinen von Asus ROG und ihre exklusive Ausstattung.

Leistung ist alles: das Asus ROG Strix Scar 18

Intelligent Cooling: maximale Performance

Größerer Kühlkörper: Über die gesamte Breite des Notebooks sind 3 Kühlkörper verteilt, die mit insgesamt 414 ultradünnen Kupferrippen ausgekleidet sind. Die Rippen sind nur 0,1 mm dünn und sorgen für eine bessere Wärmeableitung sowie eine gleichmäßigere Luftströmung. Der Full-Width-Kühlkörper besitzt eine Gesamtoberfläche von 195.509 mm² - das sind 92% mehr als beim Vorgänger ROG Strix Scar 17!





Über die gesamte Breite des Notebooks sind 3 Kühlkörper verteilt, die mit insgesamt 414 ultradünnen Kupferrippen ausgekleidet sind. Die Rippen sind nur 0,1 mm dünn und sorgen für eine bessere Wärmeableitung sowie eine gleichmäßigere Luftströmung. Der Full-Width-Kühlkörper besitzt eine Gesamtoberfläche von 195.509 mm² - das sind 92% mehr als beim Vorgänger ROG Strix Scar 17! Effektivere Tri-Fan-Technologie: Zusätzlich zu den zwei Standard-Lüftern leitet ein dritter Lüfter die Abwärme von der GPU direkt zu den Kühlkörpern. Durch genau berechnete Aussparungen im Gehäuse wird kühle Luft direkt zu den Komponenten geleitet, damit diese selbst unter Volllast ausreichend gekühlt sind.









Zusätzlich zu den zwei Standard-Lüftern leitet ein dritter Lüfter die Abwärme von der GPU direkt zu den Kühlkörpern. Durch genau berechnete Aussparungen im Gehäuse wird kühle Luft direkt zu den Komponenten geleitet, damit diese selbst unter Volllast ausreichend gekühlt sind. Performantes Flüssigmetall: Das exklusiv von ROG verwendete Conductonaut Extreme Flüssigmetall aus dem Hause Thermal Grizzly bietet eine 17-fach höhere Leitfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Wärmeleitpasten. Außerdem senkt es die Temperatur von GPU und CPU um bis zu 15° Celsius. Die Wärmeübertragung des Conductonaut Extreme Flüssigmetalls ist die höchste, die derzeit bei einem Laptop möglich ist.





Das exklusiv von ROG verwendete Conductonaut Extreme Flüssigmetall aus dem Hause Thermal Grizzly bietet eine 17-fach höhere Leitfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Wärmeleitpasten. Außerdem senkt es die Temperatur von GPU und CPU um bis zu 15° Celsius. Die Wärmeübertragung des Conductonaut Extreme Flüssigmetalls ist die höchste, die derzeit bei einem Laptop möglich ist. Umfassende Heatpipes: 7 Kupferwärmeleitungen dienen auf einer Fläche von 33% des Motherboards als weiterer Hitzeverteiler. Sie leiten die Wärme nicht nur von CPU, GPU und VRAM ab, sondern auch von den VRM-Schaltkreisen, die sie mit Strom versorgen.

Stilvoll Zocken: das Asus ROG Zephyrus M16

Nebula HDR: höchste Bewegungs- und Bildschärfe

100% DCI-P3 Farbabdeckung – Der DCI-P3-Farbraum wird für die professionelle Filmproduktion verwendet und bietet einen 26% größeren Farbumfang als der weit verbreitete sRGB-Tonraum. Ein Display mit vollständiger DCI-P3-Abdeckung bildet Filme und Games also genau so ab, wie sie von den Machern gedacht sind.





– Der DCI-P3-Farbraum wird für die professionelle Filmproduktion verwendet und bietet einen 26% größeren Farbumfang als der weit verbreitete sRGB-Tonraum. Ein Display mit vollständiger DCI-P3-Abdeckung bildet Filme und Games also genau so ab, wie sie von den Machern gedacht sind. Mindestens 500 Nits Helligkeit – Dieser Wert garantiert, dass Deine Spiele eine hervorragende Helligkeit mit sich bringen und HDR-Inhalte noch brillanter wirken.





– Dieser Wert garantiert, dass Deine Spiele eine hervorragende Helligkeit mit sich bringen und HDR-Inhalte noch brillanter wirken. Reaktionszeit von 3 ms oder weniger – Bei langsamen Reaktionszeiten kann sich eine Art Unschärfespur hinter bewegten Inhalten bilden. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern hindert Dich in Spielen, in denen es um Millisekunden geht, auch am Sieg. Mit ultraschnellen Reaktionszeiten von 3 ms oder weniger beugen Nebula Displays dem sogenannten Ghosting vor und verschaffen Dir einen gewinnbringenden Vorteil im Spiel.





– Bei langsamen Reaktionszeiten kann sich eine Art Unschärfespur hinter bewegten Inhalten bilden. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern hindert Dich in Spielen, in denen es um Millisekunden geht, auch am Sieg. Mit ultraschnellen Reaktionszeiten von 3 ms oder weniger beugen Nebula Displays dem sogenannten Ghosting vor und verschaffen Dir einen gewinnbringenden Vorteil im Spiel. Pantone-Validierung – Für eine noch bessere Spielegrafik wird bei jedem Nebula-Display werkseitig sichergestellt, dass die gezeigten Farben genau der Pantone-Palette entsprechen.





– Für eine noch bessere Spielegrafik wird bei jedem Nebula-Display werkseitig sichergestellt, dass die gezeigten Farben genau der Pantone-Palette entsprechen. Adaptive Sync – Die Variable-Refresh-Rate-Technologie passt die Aktualisierungsrate des Displays an die Bildrate der ausgegebenen Grafik an. Das sorgt in Deinem Gameplay für flüssige Bewegungen ohne Tearing, Stottern oder Ruckeln.





– Die Variable-Refresh-Rate-Technologie passt die Aktualisierungsrate des Displays an die Bildrate der ausgegebenen Grafik an. Das sorgt in Deinem Gameplay für flüssige Bewegungen ohne Tearing, Stottern oder Ruckeln. Dolby Vision – Der Industriestandard steht für brillantere, hellere und lebendigere Bildschirminhalte und macht Deine Gaming-Session lebendiger.





– Der Industriestandard steht für brillantere, hellere und lebendigere Bildschirminhalte und macht Deine Gaming-Session lebendiger. Geringer Blauanteil und Flimmerreduzierung – Das Nebula Display besitzt einen TÜV-zertifizierten Blaulichtfilter und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Damit bleiben Deine Augen auch bei ausgedehnten Gaming-Sessions gesund und ermüdungsfrei.





Asus ROG Nebula HDR Asus ROG Nebula Farbskala 100% DCI-P3 Farbtiefe 10 bit 8 bit Auflösung/Bilderwiederholrate UHD 120Hz+ / QHD 120 Hz+ / FHD 240Hz+ Reaktionszeit 3ms oder weniger VRR G-Sync / FreeSync / Adaptive Sync Augenkomfort TÜV Rheinland zertifiziert (flimmerfrei / Anti-Blaulicht) Farbzertifizierung Pantone Validierung MUX-Schalter NVIDIA Advanced Optimus Helligkeit 1100 Nits Spitzenhelligkeit >500 Nits Kontrastverhältnis > 100.000:1 1.200:1 HDR VESA DisplayHDR 1000 Dolby Vision Dolby Vision

Asus ROG: gebaut für den Sieg

Das neue Asus ROG Strix Scar 18 ist eine echte Leistungsmaschine, die mit maximaler Power und unbändiger Performance aufwartet – dafür sorgen ein Intel-Core-i9-Prozessor der 13. Generation und eine Nvidia GeForce RTX 40 Series Laptop GPU mit einer maximalen TGP von 175W. Das ROG Strix Scar 18 wurde von Grund auf für Gamer entwickelt, deshalb laufen die anspruchvollsten Games, alle aktuellen Game-Engines sowie komplexe Entwicklungstools wie Unity oder Autodesk problemlos auf dem Windows-11-Notebook. Und mit dem brandneuen 18-Zoll-Nebula-Display siehst Du alles gestochen scharf in fantastischen Farben. Für passionierte Zocker und Entwickler hält das Scar 18 mit bis zu 64 GB DDR5-RAM und einer bis zu 4 TB großen SSD genug Reserven für Projekte und Games bereit.Wenn so starke Leistungskomponenten in einem schlanken Notebookgehäuse zusammenkommen, ist die Wärmeentwicklung vorprogrammiert. Deshalb sorgt ein intelligentes Kühlsystem für eine effektive Wärmeleitung und beugt so einer Überhitzung vor. Wie gelingt Asus die intelligente Kühlung des Systems?Damit Dein Notebook nicht an der wichtigsten Stelle im Gameplay abraucht, hat Asus das Kühlsystem so konzipiert, dass die bestmögliche Kühlleistung erzielt wird. Das Ergebnis: Die gesamte Rückseite des Notebooks wurde zu einer einzigen großen Abluftöffnung. Zusätzlich sorgen die Lüftungsöffnungen an den Seiten dafür, dass die heiße Luft optimal aus dem Gerät entweichen kann. Staubfilter an den Einlassöffnungen halten Staub und Schmutz draußen und sorgen nachhaltig für eine reibungslose Luftzirkulation. Und um Rezirkulation zu vermeiden, wurde das Gehäuse näher an die Kühlkörper gesetzt.Doch das ist noch nicht alles. Im Inneren des Notebooks befindet sich ein ausgeklügeltes System aus ineinandergreifenden Komponenten, das dafür sorgt, dass Du selbst bei leistungsintensiven Gaming-Sessions cool bleiben und Dich voll auf Dein Notebook verlassen kannst:Das komplexe thermische Design des Strix Scar 18 trägt nicht nur dazu bei, die Leistung und Lebensdauer des Notebooks zu verbessern, sondern steigert auch den Komfort beim Arbeiten und Zocken. So schaltet das Kühlsystem die Lüfter bei alltäglichen Aufgaben aus und leitet die Wärme passiv ab. Das Ergebnis ist eine geräuschlose Kühlung, die Dich ganz in Deine Arbeit oder einen Film abtauchen lässt. Bei Gaming-Sessions hingegen springt die Kühlung automatisch an, sobald die Komponenten wärmer werden. Super: Damit Deine Finger beim Zocken schön kühl bleiben, saugen die Lüfter durch kleine Lüftungsöffnungen rund um die WASD-Tasten kalte Luft von oben in das Gehäuse und kühlen die Tastatur. Für bessere, komfortablere Gaming-Sessions!Einer komfortablen Gaming-Session steht auch mit dem Asus ROG Zephyrus M16 nichts entgegen. Ein Intel-Core-i9-Prozessor der 13. Generation und eine Nvidia GeForce RTX 40 Series Laptop GPU mit bis zu 145W ermöglichen ausgedehnte Gaming-Sessions mit Spitzenleistung – ohne lästiges Tearing. Und mit bis zu 64 GB DDR5-RAM und bis zu 2 TB SSD-Speicher kannst Du das Potential Deiner Games und Projekte voll ausschöpfen. Cool: Gegen entstehende Abwärme hilft das exklusive Asus ROG Intelligent Cooling System.Doch das stylische Gaming-Notebook bietet nicht nur eine üppige Leistungsausstattung, sondern auch ordentlich was fürs Auge. Neben dem mattschwarzen Stealth-Look sorgt das 16 Zoll Nebula HDR Display für eine stilvolle und luxuriöse Ausstrahlung des Zephyrus M16. Doch was verbirgt sich hinter dem Nebula HDR Display?Der Begriff "Asus ROG Nebula" steht für ein umwerfendes Spielerlebnis, denn es zeichnet ein Display als eines der schnellsten, hellsten und brillantesten am Markt aus. Jedes Display muss bestimmte Anforderungen erfüllen, ehe es den Titel "Asus ROG Nebula" tragen darf:Die oben aufgeführten Eigenschaften garantieren schnelle, helle und lebendige Bilder. Wenn ein ROG-Laptop also den Namen Nebula trägt, weißt Du, dass es eines der besten Gaming-Displays der Welt ist.Doch das Asus ROG Nebula HDR Display setzt noch eines oben drauf. Denn statt aus herkömmlichen LEDs besteht es aus vielen Mini-LED-Panels, deren Dioden mit einem Durchmesser von nur 0,2mm bedeutend kleiner sind. Dadurch können sie viel dichter als bei normalen Displays angeordnet werden. Das ermöglicht die Bildung von bis zu 1024 Zonen. Die wiederum können mithilfe eines Algorithmus, der speziell für das Nebula HDR Display entwickelt wurde, individuell gedimmt werden. Das Ergebnis ist ein umwerfendes HDR-Gaming-Erlebnis mit lebensechten Bildern, dunkleren Schwarztönen, helleren Glanzlichtern und bis zu 1100 Nits Spitzenhelligkeit! Dadurch erfüllt das Nebula HDR Display die Anforderungen für VESA DisplayHDR 1000 – ein Standard, der für eine herausragende Farbvielfalt, Local Dimming und kontrastreiches HDR steht.Doch egal welches Nebula Display Du wählst, Dein atemberaubendes Gaming-Erlebnis ist Dir sicher – mit Inhalten, die fast aus dem Bildschirm zu springen scheinen.Die Displays im Vergleich:Asus ROG – die "Republic of Gamers" – ist exklusiv für diejenigen, die Gaming lieben. Alle ROG-Designs sind optimiert fürs Gaming, Coding und Entwickeln – vom Gehäusedesign über die Beleuchtungsintegration bis hin zu Software-Steuerungen und Makrofunktionen. Die exklusiven ROG-Designmerkmale wie Intelligent Cooling oder Nebula HDR verschaffen Dir nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern sorgen auch dafür, dass Du niemals in der Masse untergehst. Das ROG Strix Scar 18 und das ROG Zephyrus M16 findest Du neben weiteren ROG-Modellen im Online-Shop von Asus.