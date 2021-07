Ghost of Tsushima: Interview mit Sucker Punch - Special

Am 20. August 2021 erscheint der Director's Cut zu Ghost of Tsushima für PlayStation 4 und 5. Wir konnten mit Jason Connell (Art/Creative Director) und Patrick Downs (Senior Staff Writer) von Sucker Punch über die bisherige Entwicklung sowie die Erweiterung mit der neuen Insel Iki sprechen.

Jason Connell, Art/Creative Director bei Sucker Punch.

Patrick Downs, Senior Writer bei Sucker Punch.

Was wird Jin auf der neuen Insel Iki erleben?

Das Feedback des DualSense soll nicht nur im Kampf spürbar werden.

Diesmal wird es japanische Lippensynchro in Echtzeit geben - falls Jin denn sprechen darf.

Man kann frühestens nach dem ersten Akt oder zu einem beliebigen Zeitpunkt zur Insel fahren.

Ja, ich lese nahezu alles, was über unser Spiel geschrieben wird - gerade in der ersten Wochen nach dem Release. Man möchte einfach wissen, was den Leuten gefallen hat oder nicht. Man will nach fünf oder sechs Jahren Arbeit an einem Spiel wirklich verstehen, was Leute darüber denken. Glücklicherweise war das Echo sehr gut, gerade die harte Arbeit an der historischen und kulturellen Recherche hat sich positiv ausgezahlt. Wir waren jedenfalls sehr angetan vom Feedback und es ist uns immer wichtig.Das ist wirklich nicht leicht zu beantworten. Natürlich denken Künstler, Designer und Kreativleute immer darüber nach, was man hätte besser machen können. Aber das Wichtigste ist manchmal einfach, eingroßartiges Spiel fertig zu stellen. Ich könnte jetzt über viele Dinge sprechen, die wir hier und da hätten ändern können - selbst über die Beleuchtung, die ich gerne liebend gerne in einigen Aspekten verbessert hätte. Aber während der Entwicklung von Ghost of Tsushima haben wir ja die Gelegenheit für diesen Director's Cut bekommen, so dass wir unsere Leidenschaft direkt auf etwas Neues lenken konnten. In diesem Fall haben wir uns Jins Charakter angesehen und eine große Chance gespürt, ihm als Person mehr Tiefe zu verleihen - anstatt die Hauptgeschichte weiter zu führen. Außerdem konnten wir unsere Energie in neue Areale, neue Biome und Orte investieren. Darauf hatten wir als Team richtig Lust.Ich denke, dass eine offene Welt dir immer Möglichkeiten gibt. Vor allem natürlich die Freiheit zu entscheiden, wohin man geht und was man dort tut. Und das ist für uns als Spielemacher sehr reizvoll. Jetzt können wir z.B. auf der Insel Iki eine neue Erfahrung anbieten. Gerade die Kombination daraus, dass man ein Samurai ist und sich entscheiden kann, wie man mit dieser Welt interagiert, ist eher nicht ermüdend, sondern aufregend. Ich bin jedenfalls gespannt, wie die Leute auf dieses Erlebnis reagieren.Die ganze Welt muss ja seit mehr als einem Jahr mit der Epidemie umgehen. Aber es inspirierteuns tatsächlich, eine Geschichte rund um "Heilung" auf Iki zu erzählen. Also durch Schmerz und Trauma zu gehen, selbst wenn man evtl. nicht komplett geheilt wird, hat uns als Team und Menschen ebenfalls beschäftigt. Dass sich die ganze Welt aktuell damit beschäftigt war auch aus kreativer Sicht so etwas wie ein "Touchdown" für uns, das wollten wir auf jeden Fall einfließen lassen. Und natürlich war der Lockdown, das getrennte Arbeiten etc. für uns eine ganz schöne Probe, was Flexibilität und Belastbarkeit des Teams betrifft. Denn wir mussten ja diesen Director's Cut komplett unter diesen Bedingungen fertig stellen.Unser Ziel ist es, Spieler in dieser neuen Inselwelt zu unterhalten und andere Biome, also weitereFacetten der Natur zu zeigen, die ja sehr wichtig in Ghost of Tsushima ist. Dazu gehört auch Jins Interaktion, die wir vertiefen wollen. Der größte technische Unterschied ist sicher, dass wir die Möglichkeiten der PS5 ausnutzen können, von 3D-Audio bis hin zum haptischen Feedback oder den adaptiven Triggern. Außerdem konnten wir die Filme überarbieten und japanische Lippensynchronisation hinzufügen, die jetzt in Echtzeit abläuft. Wir bieten also nicht nur eine hoffentlich tiefere Geschichte rund um Jin an, die vor allem Patrick konzipiert hat, sondern auch ein immersiveres Spielerlebnis.Zum Beispiel das haptische Feedback: Wenn man mit dem Katana kämpft, fühlt man den Aufprall der Klingen, so dass sich das intensiver anfühlt. Dafür sorgen auch die adaptive Trigger, esgibt mehr Feedback beim Bogenschießen oder dem Einsatz des Greifhakens, bei dem man mehr Kontrolle hat. Hinzu kommt 3D-Audio, das eine Art eigene Sound-Sphäre um den Spieler herum aufbaut - jetzt hat man wirklich das Gefühl, der Wind tost um den eigenen Kopf herum. Auch Gewitter oder Regentropfen, die einfach nur auf das Gras treffen, sind spürbarer. All das müsste für ein immersiveres Spielerlebnis sorgen.Die Insel Iki ist schon kurz nach Akt 1 im Hauptspiel verfügbar. Je nachdem ob man so frühdorthin geht oder später, vielleicht erst nach dem Ende der Geschichte, wird der Schwierigkeitsgrad dynamisch angepasst. Wer als Super-Samurai mit der Erweiterung startet, wird also auch auf entsprechende Herausforderungen treffen.Wir haben nicht speziell daran gearbeitet. Wir haben uns auf neue Erfahrungen und Fähigkeiten konzentriert, wenn man Iki das erste Mal erkundet. Dazu kann auch gehören, dass es neue Arten gibt, wie man z.B. in einen Kampf gerät oder diesen beginnt.Wir wollen nicht so viel im Vorfeld verraten, damit die erste Erkundung auch Spaß macht. Aber einige der eindruckvollsten neuen Features werden durch den DualSense Controller möglich gemacht. Hinzu kommen Dinge wie etwa die neue Rüstung und Fähigkeiten für Pferde.Es wird beides geben. Es wird auch einige neue Tiere und Minispiele geben - nur wollen wir danicht zu viel verraten, zumal einige davon mit der Story verbunden sind.Wir wollen in erster Linie gute Spiele machen, die die Leute gerne spielen. Wenn jemand ein Magazin oder eine Seite hat und über unser Spiel schreibt, egal ob er es cool findet oder nicht, ist das für uns klasse. Kritik gehört auch zu einem großen Teil zu unserem Job als Entwickler, außerdem ist sie uns wichtig, um zu verstehen, warum bei Leuten dieses oder jenes so oder so ankommt. Was wir bevorzugen ist allerdingsgehaltvolle Kritik, also wirklich fundierte Inhalte. Da geht es uns nicht darum, dass man Ghost of Tsushima mögen muss, sondern darum, dass man merkt, dass sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat. Dabei ist es egal, ob das gedruckt, online oder in Social Media stattfindet. Wichtig ist letztlich, dass die Leute unser Spiel spielen und darüber reden - auf welche Art, bleibt ihnen überlassen.Ich denke nicht. Wenn man ein Kunstwerk oder ein Spiel erschafft und es in die Welt setzt, muss man damit rechnen, dass alle möglichen Leute es ausprobieren und etwas dazu sagen. Als Entwickler schauen wir uns die Meinung der Fachleute natürlich genauer an, weil wir wissen, dass sie entsprechend ausgebildet sind. Aber letztlich machen wir die Spiele natürlich für alle Leute da draußen.