Hardware: Bloß nicht verzagen, clever nagen: Der Ratgeber für Gaming-Mäuse - Special

Wer beim Zocken auf die alte Büro-Maus oder den mitgelieferten Nager setzt, verspielt Chancen und Spielspaß. Für den echten Spieleprofi sind Präzision, Reaktionsgeschwindigkeit und Ergonomie entscheidend. Kurzum: Es wird Zeit für eine waschechte Gaming-Maus. Worauf es dabei ankommt, das erklären wir in unserem Ratgeber.

Drahtlos oder mit Strippe: Fast egal! Zwischen drahtlosen und kabelgebundenen Modellen gibt es kaum noch einen Unterschied. Dank Hochleistungsreceivern und aktuellen Sensoren stellen Latenzen keine Probleme mehr dar.

Fast egal! Zwischen drahtlosen und kabelgebundenen Modellen gibt es kaum noch einen Unterschied. Dank Hochleistungsreceivern und aktuellen Sensoren stellen Latenzen keine Probleme mehr dar. Design und Verarbeitung: Während Gaming-Mäuse vor wenigen Jahren noch viel kunterbuntes Blingbling mit sich brachten, geben sie sich heutzutage eher zurückhaltend. RGB-Beleuchtung wird spartanischer eingesetzt und die Verarbeitungsqualität hat zugelegt.

Während Gaming-Mäuse vor wenigen Jahren noch viel kunterbuntes Blingbling mit sich brachten, geben sie sich heutzutage eher zurückhaltend. RGB-Beleuchtung wird spartanischer eingesetzt und die Verarbeitungsqualität hat zugelegt. Preis: Eine gute Gaming-Maus muss nicht immer dreistellig kosten. Die Sharkooon Light² 100 oder das größere Modell Light² 200 (im Test) gibt es sogar schon für läppische 17,99 Euro. Zwar muss man im Bereich unter 50 Euro durchaus Abstriche in Sachen Verarbeitung machen, allerdings sind mittlerweile auch hervorragende Sensoren in günstigeren Modellen verbaut, so dass der ambitionierte Zocker trotzdem glücklich wird.

Keramik-Pads für eine bessere Gleitfähigkeit bieten Mäuse wie die Lexip Pu94.

Das 160cm lange Kabel der Lexip Pu94 reicht bequem bis zur Couchmitte und lässt sich sogar durch ein längeres Kabel auswechseln, ist aber für den Gebrauch am Laptop zu lang. Anzahl der Knöpfe: Wer MOBAs, Battle-Royale-Shooter, Echtzeitstrategie-Titel oder MMO-Games spielt, der wird sich sehr über Mäuse mit mehr als 10 Tasten freuen; die lassen sich dann per mitgelieferter Software oder im Spiel sofort mit Makros und Zusatzaktionen belegen. Wer allerdings eher 3D-Shooter, storylastige Actionspiele oder Point & Click-Adventures zockt, kommt wohl auch mit fünf Tasten zurecht und sollte mehr Wert auf Präzision und Ergonomie legen.

Wer MOBAs, Battle-Royale-Shooter, Echtzeitstrategie-Titel oder MMO-Games spielt, der wird sich sehr über Mäuse mit mehr als 10 Tasten freuen; die lassen sich dann per mitgelieferter Software oder im Spiel sofort mit Makros und Zusatzaktionen belegen. Wer allerdings eher 3D-Shooter, storylastige Actionspiele oder Point & Click-Adventures zockt, kommt wohl auch mit fünf Tasten zurecht und sollte mehr Wert auf Präzision und Ergonomie legen. Sensor: Der mit Abstand wichtigste Teil einer Gaming-Maus ist der verbaute Sensor, überträgt er doch die Bewegungen und Klicks an den PC. Ist ein günstiger Sensor verbaut, kann es zu Problemen wie einer hakeligen Bewegung, geringer Mausbeschleunigung oder unpräziser Übertragung führen. Wichtige Werte hierfür sind die IPS (Inches per Second, siehe unten) und die Polling-Rate (siehe unten). Die meisten guten Sensoren stammen übrigens von der Firma Pixart.

Der mit Abstand wichtigste Teil einer Gaming-Maus ist der verbaute Sensor, überträgt er doch die Bewegungen und Klicks an den PC. Ist ein günstiger Sensor verbaut, kann es zu Problemen wie einer hakeligen Bewegung, geringer Mausbeschleunigung oder unpräziser Übertragung führen. Wichtige Werte hierfür sind die IPS (Inches per Second, siehe unten) und die Polling-Rate (siehe unten). Die meisten guten Sensoren stammen übrigens von der Firma Pixart. Inches per Second (IPS): Dieser Wert gibt die Abtastrate an, also wieviel Strecke (in Zoll) eine Maus pro Sekunde erfassen kann. Ein IPS-Wert von 100 entspricht somit 100 Zoll pro Sekunde. Mit welcher Geschwindigkeit ein Spieler seine Maus bewegen kann, ohne dass es zu Verlusten bei der Erfassung seiner Bewegungen kommt, entscheidet somit auch der IPS-Wert. Ist er hoch, gehen weniger Informationen bei sehr raschen Bewegungen verloren. Ein IPS-Wert von 100 ist zwar solide, bringt im Eifer des Gefechts aber schon mal kleine Aussetzer mit sich. Die Razer Viper V2 Pro beispielsweise liefert IPS-Werte jenseits der 700, Sorgen um Aussetzer sind damit Geschichte.

Mit niedrigen Abtastraten, einer oft schlechten Ergonomie und höchstens drei Knöpfen sind die meisten herkömmlichen Mäuse zum Spielen eigentlich denkbar ungeeignet. Eine Gaming-Maus sollte gleich mehrere Vorteile in sich vereinen: mehr Tasten, die frei programmierbar sind, eine geringe Eingabe-Latenz und präzise Sensoren. Das hat sich in den letzten Jahren bei Gaming-Mäusen außerdem getan:Probleme beim Gaming-Mäuse für viele Spiele sind: Modelle gibt es leider wie Sand am Meer, sie sind in allen Preisklassen angesiedelt und richten sich an alle nur denkbaren Spielertypen. In diesem Artikel möchten wir daher aufklären, was das perfekte Spiele-Mäuschen ausmacht und welche auf eurem Gaming-Schreibtisch ihr Zuhause finden sollte.Wer vielleicht noch mit dem Laptop-Trackpad oder einer sehr einfachen Maus spielt, die im Lieferumfang seines PCs enthalten war, der dürfte sich schon über eine günstige Gaming-Maus für Einsteiger freuen. Doch auch dieses Segment ist hart umkämpft und schon hier gibt es deutliche Unterschiede. Das solltet ihr beim Kauf unbedingt beachten: