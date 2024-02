Kleines Kraftwerk: Umwelt & Geldbeutel beim Zocken etwas Gutes tun? Kleines Kraftwerk bietet Balkonkraftwerke zum Bestpreis - Special

Fürchtet ihr als leidenschaftliche Gamer auch regelmäßig den Blick auf eure nächste Stromrechnung? Oder schaltet ihr euren zweiten Monitor immer nur dann an, wenn ihr ihn auch wirklich aktiv nutzt, anstatt beim langweiligen Questen entspannt eine Serie nebenher laufen zu lassen? Mit einem Balkonkraftwerk vom deutschen Anbieter Kleines Kraftwerk gehören solche Sorgen der Vergangenheit an.

Der Frühling steht vor der Tür: Grünes Gaming dank der günstigen PV-Anlagen von Kleines Kraftwerk

Die Bestandteile des kleinen Kraftwerks im Überblick

1-4 PV-Module (je nach Set)

Hoymiles Mikro-Wechselrichter

Verlängerungskabel für saubere Verkabelung

Schuko- oder Wieland Anschlusskabel in fünf, zehn oder 15 Metern Länge (5m Schuko-Kabel ist inklusive)

Kleines Kraftwerk Halterungssystem – hergestellt in Deutschland

Deutsche Bedienungsanleitung

Flachdach

Ziegeldach

Gitterbalkon

Wand

Garten

Weitere Vorteile eures eigenen kleinen Kraftwerks

Hier findet ihr die Balkonkraftwerkaktion von Kleines Kraftwerk>>>>*

Daraus ergeben sich zusammenfassend gleich zwei entscheidende Vorteile: Einerseits entlastet ihr euer Portemonnaie, denn auf lange Sicht könnt ihr eine beachtliche Menge Strom mit einemeinsparen. Auf der anderen Seite tut ihr der Umwelt einen Gefallen und leistet euren eigenen Beitrag zu einer grüneren Zukunft – ganz entspannt beim Zocken., gleich doppelt zu sparen.Moderne Gaming-PCs, Konsolen und zugehörige Geräte wie Monitore, aber auch Gaming-Stühle mit elektronischen Funktionen können wie schon erwähntbeitragen. Dies gilt insbesondere für Highend-Systeme, die mit ihren oft leistungsstarken Prozessoren, Grafikkarten und einem fetten Netzteil den Stromverbrauch in die Höhe schnellen lassen. Abhilfe schafft ein eigenes Balkonkraftwerk und wie ein solches funktioniert, erklärt euch Tobias von Kleines Kraftwerk einmal selbst:Ein Balkonkraftwerk, daserzeugt, kann also dazu beitragen, eure Stromkosten zu senken. Die Energie, die für den Betrieb eurer Gaming-Hardware benötigt wird, kann teilweise oder sogar ganz durch die selbst erzeugte Solarenergie gedeckt werden.Die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energiequellen führt zu geringeren CO2-Emissionen im Vergleich zur herkömmlichen Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen. Dies trägt zum Umweltschutz bei und fördert eine nachhaltigere Lebensweise. Darüber hinaus signalisiert ihr so ein Bewusstsein für die Umweltauswirkungen eures liebsten Hobbys: Dem Zocken.Mit eurem eigenen kleinen Kraftwerk könnt ihr bis zuan Strom erzeugen. Wenn ihr die Höchstleistung von 860 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr erreicht und diesen Strom auch selbst nutzt, spart ihr umgerechnet damit(Bei einem Strompreis von 40 Cent pro kWh). Dies ist beispielsweise mit der Quattro-Anlage (vier Photovoltaik-Module) von Kleines Kraftwerk möglich. Die Februar Aktion des Anbieters bietet einenund darüber hinaus sogar einender bifazialen Solarmodule des Herstellers liegen in den Premium PV-Modulen, die mit neuester Topcon-Technologie, die vom renommiertenentwickelt wird, ausgestattet sind. Sie erzeugen über das Solarglas auf der Rückseite bis zu 25 Prozent zusätzliche Energie. Ihr genießt eineund die Beratung von Experten – sowohl vor als auch nach dem Kauf.Hegt ihr nun Interesse für eine der Photovoltaikanlagen, die euch Kleines Kraftwerk mit Blick auf den Frühling zum Angebotspreis unterbreitet, dürften euch auch dieinteressieren. Diese fallen wie folgt aus:Bei den statisch geprüften und in Deutschland hergestellten Premium-Halterungen stehen individuell passende Systeme für dieeures Balkonkraftwerks zur Auswahl:Natürlich sind auchohne eine entsprechende Halterung verfügbar. Mit der Entscheidung für eine PV-Anlage des Herstellers schließt ihr euchan.Mit einem Balkonkraftwerk von Kleines Kraftwerk genießt ihr noch ein paar weitere Vorteile. Besonders beikann einesein, denn sie bietet euch ein gewisses Maß an Autarkie, indem ihr euch unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz macht. So könnt ihr eure Geräte bis zu einem Punkt selbst im Ernstfall noch nutzen, ohne euch Sorgen über die externen Stromversorgungsprobleme machen zu müssen.Für technikaffine Gamer bietet eine PV-Anlage nicht nur die, sondern auch euer Interesse für neue Technologien und deren Integration in den eigenen Lebensbereich zu erweitern. Die Überwachung und Optimierung des eigenen Energieverbrauchs und der -produktion kann Teil des Hobbys werden. Die Folge ist eine kosteneffiziente und umweltfreundliche Stromversorgung direkt aus eurem Zuhause heraus und fördert ein bewussteres Verhältnis zum Energieverbrauch.Die Nutzung von Balkonkraftwerken durch Gamer trägt nicht nur zur Reduzierung des eigenen CO2-Fußabdrucks bei, sondern fördert auch die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien. Jede Kilowattstunde, die durch Solarenergie statt durch fossile Brennstoffe erzeugt wird, ist einund dieser verschreibt ihr euch mit dem Kauf eines Balkonkraftwerks von Kleines Kraftwerk, während ihr gleichzeitig euren Geldbeutel schont.Die mit einem Sternchen „*“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.