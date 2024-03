Finanzguru: Finanzguru Plus jetzt kostenlos: So nutzt ihr die wichtigsten Features

Die Verwaltung persönlicher Finanzen kann eine herausfordernde Aufgabe sein, insbesondere wenn man versucht, den Überblick über Einnahmen, Ausgaben, Verträge und Sparziele zu behalten. Die beliebte Multibanking-App Finanzguru bietet eine kostenlose Basis-Version und die kostenpflichtige Variante Finanzguru Plus für 2,99 Euro monatlich, welche deutlich mehr Features enthält.

Finanzguru: Die ersten Schritte

1. Unter „Bank wählen" gebt ihr die BLZ, BIC oder den Namen deiner Bank ein und wählt das entsprechende Institut aus.

Unter „Bank wählen“ gebt ihr die BLZ, BIC oder den Namen deiner Bank ein und wählt das entsprechende Institut aus. 2. Gebt anschließend an, um welche Art von Konto es sich handelt. Ihr habt die Wahl zwischen den folgenden:

a) Girokonto

b) Depot

c) Kreditkarte, Sparkonto, Tagesgeldkonto und Krypto-Konto

3. Füllt nun eure Online-Banking-Zugangsdaten aus, um die Verbindung herzustellen.

4. Bestätigt abschließend das Konto eurer Wahl.

Finanzguru Plus 3 Monate lang gratis testen

1. Wählt in der unteren rechten Ecke der App das 3-Punkte-Menü an.

2. Tippt anschließend auf den Reiter „Code einlösen".

3. Anschließend gebt ihr im neu geöffneten Fenster den Code GURUTASTISCH ein.

Verträge und Abos mit einem Klick kündigen

Unbegrenzte Budget für effektives Sparen

So entkommst du den Mikrotransaktionen

Finanziell auf der sicheren Seite

Regelmäßig nutzen und noch mehr sparen

Nun stellt sich natürlich die Frage:Wir haben uns dieundgenauer angesehen, um diese Frage zu beantworten.Habt ihr Finanzguru installiert und euch angemeldet, könnt ihr damit beginnen, die ersten Konten mit der App zu verknüpfen. Erst im Anschluss könnt ihreurenstarten. Öffnet also zunächst den Bereich „Übersicht“, scrollt ganz nach unten und wählt „Konto hinzufügen“. Folgt anschließend dieser kurzen Anleitung:Diese Schritte könnt ihrwiederholen. Auf der „Übersicht“-Seite könnt ihr diese zudem unter dem Punkt „Anordnen“ nach Belieben sortieren, damit beispielsweise immer das wichtigste Konto an erster Stelle angezeigt wird., müsst ihr euch. Ist sie installiert, erstellt ihr mit eurer E-Mail-Adresse und einem Passwort eurer Wahl einen Account und schon kann es losgehen:Damit ist euer dreimonatiger Testzeitraum freigeschaltet. Damit ihrkönnt, haben wir die Plus-Version für euch getestet und die wichtigsten Tipps und Tricks zusammengefasst.Die Funktion, Verträge mit einem Klick zu kündigen, ist praktisch. Sieund vereinfacht einen Prozess, der sonst mit erheblichem Aufwand verbunden sein kann. Die Effektivität dieser Funktion hängt jedoch von derab, die ein Nutzer zu verwalten hat.Tippt dazu einfach in der Fußzeile auf „Verträge“, wählt anschließend die Buchung aus, deren Vertrag ihr loswerden wollt und dann die Schaltfläche „Vertrag kündigen“.Der Xbox Game Pass Ultimate kostet monatlich 14,99 Euro. Wenn man diesen Vertrag kündigt, weil man das Angebot nicht mehr nutzt, spart man im ersten Monat schon deutlich mehr als Finanzguru Plus überhaupt kostet.können zu unnötigen Ausgaben führen. Finanzguru Plus nutzt Algorithmen, um solche Fehler zu erkennen. Das kann besonders nützlich sein, um versehentliche Mehrfachzahlungen zu identifizieren. Der tatsächliche Nutzen hängt allerdings auch in diesem Fall von der Häufigkeit solcher Vorfälle im Einzelfall ab.Im Gegensatz zur, ermöglicht Finanzguru Plus das Erstellen unbegrenzter Budgets. Das heißt beispielsweise: Ihr wisst schon, dass ihr viel zu oft Geld für kleine Beträge in Form von Indie-Spielen oder Mikrotransaktionen ausgebt und möchtet daher genau diese Ausgaben besser im Blick behalten und bestenfalls auch reduzieren. Dementsprechend setzt ihr euch ein Budget xy für ebendiese Ausgaben. Finanzguru Plus erinnert euch daran, sobald ihr bestimmte Schwellenwerte erreicht.Das lohnt sich vor allem dann, wenn ihrvor Augen habt, etwa für neue AAA-Games wiebeziehungsweise das für 2025 geplanteoder gar eine mögliche PlayStation 5 Pro.Eure Budgets findet ihr unter dem zweiten Punkt in der Übersicht. Tippt dort einfach auf „Alle anzeigen“ und „Neues Budget erstellen“ oder einfach direkt auf das „+“-Symbol. Anschließend könnt ihr auswählen, ob das neue Budget in eurer Statistik berücksichtigt werden soll oder nicht, und müsst dann nur noch der kurzen Anleitung in der App folgen.Diebietet einen tiefen Einblick in das Ausgabeverhalten, ermöglicht die Identifizierung von Einsparpotenzialen und unterstützt eine bessere Finanzplanung. Die Möglichkeit, langfristige Trends zu erkennen und zu analysieren, kann einfür eine effizientere Budgetierung sein.Konkret kann euch das dabei helfen, kostenintensive Angewohnheiten zu ändern und so langfristig eure Ausgaben zu reduzieren. Neigt ihr beispielsweise dazu, aufin Form von Skins, Loot-Truhen oder ähnlichem reinzufallen, ist das Feature eine große Stütze. Immerhin sind diese Kleinstbeträge gerade darauf ausgelegt, dass man sie nebenbei zahlt – und das auch gerne mal häufiger. Dabei kann man schnell den Überblick verlieren.Die Fähigkeit, zukünftige Kontostände vorherzusagen und kommende Buchungen anzukündigen, stellt tatsächlichvon Finanzguru Plus dar. Dieses Tool ist besonders wertvoll, um finanzielle Engpässe zu vermeiden und unterstützt Nutzer dabei, ihre Konten proaktiv zu verwalten. Das bedeutet, dass ihr bereits zu Beginn des Monats einendarüber erhaltet, wie viel Geld nach Abzug aller bevorstehenden Vertragsabbuchungen und geplanten Budgets tatsächlich noch zur freien Verfügung steht.So erhaltet ihr die Möglichkeit, eure Finanzen effizienter zu planen und überraschende Defizite zu vermeiden. Besonders praktisch ist, dass Finanzguru Plusim Blick hat – von monatlichen Mobilfunkrechnungen bis hin zu jährlichen Abos, die leicht vergessen werden können. Diese umfassende Übersicht über alle festen Ausgaben hilft Nutzern, sich ein realistisches Bild ihrer finanziellen Situation zu machen und entsprechend zu handeln.Diehinaus und bieten einen umfassenden Schutz, der in der digitalen Finanzwelt von entscheidender Bedeutung ist. Das Sicherheitskonzept beinhaltet nicht nur die physische Sicherheit der Daten in hochgesicherten Rechenzentren, sondern auch den Schutz der Datenübertragung durch fortschrittliche Verschlüsselungstechniken wieund daszur Authentifizierung.Finanzguru erfülltder Kreditkarten- und Bankenindustrie, weshalb eure sensiblen Informationen immer geschützt sind.Um denaus der App zu ziehen, solltet ihr euch regelmäßig bei Finanzguru Plus einloggen. Auf diese Weise stellt ihr sicher, eure Finanzen stets im Blick zu behalten und keine Ausgabe zu übersehen. Außerdem kann es sich durchaus lohnen, die, um über wichtige Ereignisse wie anstehende Rechnungen oder Budgetüberschreitungen informiert zu werden.Die Finanzguru-App besticht durch eine, die den Zugang zu ihren vielfältigen Funktionen vereinfacht und das effektive Verwalten eurer Finanzen ermöglicht. Regelmäßige Nutzung und individuelle Anpassung der App unterstützen euch dabei, finanzielle Ziele zu erreichen und Ausgaben optimal zu kontrollieren.bietet Finanzguru Plus mit seinen erweiterten Funktionen, wie der präzisen Vorhersage von Kontoständen und der umfassenden Übersicht aller Verträge, einen deutlichen Mehrwert. Diese Zusatzfeatures erleichtern nicht nur die finanzielle Planung, sondern helfen auch, Überraschungen bei den monatlichen Ausgaben zu vermeiden.infür alle, die eine tiefergehende Kontrolle und Analyse ihrer Finanzen wünschen.Die mit Anzeige, einem Sternchen „*“ oder einem Einkaufswagen-Symbol gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. 