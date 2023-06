Vor über 30 Jahren, genau genommen am 23. September 1994, erschien mit System Shock ein 3D-Action-Hit der besonderen Art. Er wagte den Versuch, ein narratives Rollenspiel mit Adventure-Elementen und einem Shooter-lastigen Gameplay zu verbinden. Dies gelang, auch aufgrund seiner für damalige Verhältnisse hohen technischen Qualität, hervorragend. Die komplexe, mit Wendungen gespickte Story, ein atmosphärisch düsteres Setting, die hohe Handlungsfreiheit – all das ebnete den Weg für immersive Spiele wie Deus Ex, Bioshock oder sogar Prey. Nachdem man mit der ersten Fassung des 2016 als Kickstarter-Projekt ins Leben gerufenen Unterfangens bei den Fans noch auf herbe Kritik stieß, wagen die Retro-Experten der Nightdive Studios rund um die Gebrüder Kick nun ihren zweiten Versuch, ganz nach dem Motto, mit dem Remake nichts verändern zu wollen, was Fans am Original so lieben. Ob dies gelingt und uns der Klassiker auch 2023 noch positiv schocken kann, oder das Spielprinzip nach über 30 Jahren heute einfach nicht mehr zünden mag, verraten wir euch im Test.

System Shock Remake: Eine erschreckend realistische Zukunftsvision

Starkes Space-Setting mit viel Liebe zum Detail

Per Drohnenkamera nimmt man mich zunächst mit auf Erkundungstour.

Einladende Retro-Vibes im schmeichelhaften Hochglanzgewand: Das kann das System Shock Remake allemal.

Wir schreiben das Jahr 2023: Dieversucht, die Kontrolle über die Menschheit an sich zu reißen. Doch wir sprechen hier keineswegs von ChatGPT und Co. -, das Sentient Hyper-Optimized Data Access Network, wagt mit demnach 30 Jahren einen erneuten Angriff auf unsere Spezies.Schon als automatisierte Chat-Bots, künstlich-künstlerische Intelligenzen wie Midjourney oder – im entfernteren Sinne – Saug- und Wischroboter noch ferner Zukunftsmusik glichen, an die in ihrer tatsächlichen Form wohl kaum jemand gedacht hätte, erkannten die kreativen Köpfe der damaligen Zeit bereits die, die von ihnen ausgehen können. Ebendiese nutzten sie als Stoff für, die sie wiederum im Gewand der Film- und Videospielkunst auf mal mehr mal weniger kreative Art verpackten.Eine wahrhaftige Ausgeburt der seit Jahrzehnten vorherrschenden AI-Angst ist auch SHODAN, die künstliche Intelligenz, die für die nahezu vollständige Organisation und Überwachung der Citadel Station, auf der wir uns in auch im Remake wiederfinden, verantwortlich ist. Nachdem wir sie zu Beginn des Spiels unfreiwillig von ihren „problematischen“ ethischen Beschränkungen befreien, dreht SHODAN nämlich völlig durch und versucht, die Macht über den Planeten Erde und seine Bewohner gewaltsam zu erlangen. Und genau dies gilt es, in System Shock zu verhindern.Nachdem ich vor dem ersten Start des Spiels noch ein paar Regler im Menü für die Lautstärke, die grafische Qualität sowie den für die einzelnen spielerischen Teilbereicheverschiebe, werde ich in eine der wenigen Zwischensequenzen, die das System Shock Remake zu bieten hat, katapultiert. Aus der Sicht einer Art Kameradrohne, die mich durch die Häuserschluchten von New Atlanta, vorbei an fliegenden Autos, trägt, erfahre ich über das Radio zunächst ein paar grundlegende Eckdaten zum, in dem ich mich wiederfinde. Wir schreiben den April des Jahresund bei Temperaturhöchstwerten von 28 Grad feiert diedas zehnjährige Bestehen der– einer Vorzeigeraumstation, die ihren Fokus auf Robotik, künstliche Intelligenz und Pharmazeutik gelegt hat., seines Zeichens Vizepräsident bei TriOptimum, bedankt sich bei allen Mitarbeitern für einen wahren Meilenstein der Menschheitsgeschichte, der seit einer Dekade autarkes Leben und Arbeiten in der Umlaufbahn L6 des Saturns möglich macht. Es folgt eine Stellenanzeige für neue Mitarbeiter, die motiviert sind, die Menschheit mithilfe der Forschung noch weiter voranzutreiben – dass es sich dabei letzten Endes um nicht mehr als freiwillige Versuchskaninchen für SHODAN handelt, wird natürlich verschwiegen.Am Fenster eines Appartements angekommen, werde ich aus der Drohnensicht geworfen und finde mich in der Haut eines unbenannten Protagonisten wieder. Im Inneren seiner Wohnung wage ich die ersten Schritte, während ich diebewundere. Eine Lavalampe neben dem Bett sorgt für warmes Licht, während die coolen Poster an den Wänden, der Handheld sowie eine SNES-ähnelnde Spielekonsole (mitsamt beiliegendem „NES Zapper“-Verschnitt – Nintendos Pistolen-artigem Shooter-Controller) zum gemütlichen Zeitvertreib einladen.Ganz angetan von der wirklich wunderschönen Sci-Fi-Szenerie erkunde ich den Rest meiner Bleibe, indem ich per Rechtsklick mit ihren verschiedenen Elementen interagiere. So schalte ich beispielsweise den Herd ein und aus, spüle Geschirr in der Küche ab oder entlocke der an die Instrumente der- oder-Reihe erinnernden E-Gitarre ein paar liebliche Klänge in 8Bit. Allein die kunterbunten, in Neon-Farben gehaltenen Umgebungselemente machen das System Shock Remake schon im Intro zu einem vor visuellen Zuckerguss nur so strotzendem Cyber-Cookie, von dem man am liebsten ein Stück naschen würde.