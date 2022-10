NieR: Automata war 2017 eine Sensation auf mehreren Ebenen, über fünf Jahre später schlägt das unvergleichliche Robotermärchen auf der Nintendo Switch auf. Hat das von Platinum Games geschnitzte und mit Yoko-Taro-Feenstaub veredelte Hack’n’Slay etwas von seiner Strahlkraft eingebüßt? Und wie gut ist die Technik der Switch-Version, handgeklöppelt von den Portierungs-Profis der Firma Virtuos? Unser Test gibt Antwort auf beide Fragen.

Nierly perfect

Heldin, Begleiter, Kampfdrohnen, grasende Elche, schwache Bodentexturen - alles da.

Tanz mit dem Blech-Titan und seinen 1.000 Kugeln: Das knapp zweistündige Präludium von NieR: Automata endet mit einem gewaltigen Bosskampf.

Emil lässt grüßen: Es gibt inhaltliche Anknüpfpunkte mit dem ersten NieR – Vorgänger-Kenntnisse sind aber nicht verlangt.

Robo-Blood, Sweat & Tears



Ganz nebenbei ist es auch noch ein starkes Third-Person-Actionspiel, ganz in der Tradition von Dantes Abenteuern oder einem Metal Gear Rising. Die spielerische Tiefe von



Ballern und Kämpfen in der Seitenansicht? Klar, gibt's auch in NieR: Automata.

Ganz nebenbei ist es auch noch ein starkes Third-Person-Actionspiel, ganz in der Tradition von Dantes Abenteuern oder einem Metal Gear Rising. Die spielerische Tiefe von Bayonetta 2 oder Devil May Cry 3 4 wird zwar nicht ganz erreicht, dennoch gibt es ein Sammelsurium an coolen Nahkampf-Specials, Luftakrobatik und perfekt getimten Ausweichrollen. Dazu gesellen sich einen Kampfdrohne, die ihr aus der Ferne angreifen lasst, und viele kreative Perspektiv-Kniffe, die das Spiel urplötzlich in ein isometrisches Ballerspiel oder Jump-and-Shoot verwandeln. Und ganz nebenbei huldigt Taro-san in vielen Szenen seiner persönlichen Vorliebe für Bullet-Hell-Shoot’em-Ups: Mit eurer Spielfigur in 3D in ein Meer tiefrot pulsierender Geschosse einzutauchen fühlt sich wie die längst überfällige Polygonisierung eines Cave-Shooters an – nämlich grandios.



Und das läuft auf der Switch?

Die Switch-Version sieht eindeutig schwächer aus als die Fassungen für PS4 und Xbox One. Dennoch ist das Gesamtbild stimmig – und viele Momente sind echt schick.



Square Enix betont, dass sich das komplette Spiel – das übrigens " NieR:Automata The End of YoRHa Edition" heißt – inklusive des "3C3C1D119440927"-DLCs (der drei Hausforderungen und Zusatz-Outfits bietet) auf der Switch-Cartridge befinden. Lediglich der neue Gratis-DLC "6C2P4A118680823" muss aus dem Nintendo-Store geladen werden – er beschert euch frische Klamotten, Accessoires und Pod-Skins; und ein Wendecover mit alternativem Artwork gibt es auch.

Wer NieR: Automata aus unerfindlichen Gründen bislang nicht angefasst hat – obwohl ein grundlegendes Interesse an sogenannten Character-Action-Games besteht, oder an typisch japanischen Videospielen, oder an guten Geschichten, oder auch an Games, die unser gesamtes Hobby durch den einen schlauen Kniff auf die nächste Ebene hieven –, der hat jetzt noch einen Grund weniger für diesen schwarzen Fleck in der eigenen Spielebiografie.Hättet ihr gern eine lange, penibel genaue Besprechung, die ganz grundsätzlich auf die vielen Eigenheiten und Features von NieR: Automata eingeht, dann empfehle ich die Lektüre unseres 2017er Tests des Actionspiels. Seid ihr nur wegen der Technik-Fragen zur Switch-Fassung hier, dann werden euch meine Ausführungen zu Grafik, Auflösung, Bildrate & Co. weiter unten hoffentlich zufriedenstellen. Ich kann jedoch nicht umhin, noch ein paar grundlegende Worte darüber zu verlieren, warum NieR: Automata – bei aller inhaltlicher Action-Verwandheit – nicht einfach nur eine Art Bayonetta oder Devil May Cry mit anderer Spielwelt und eigenem Character-Cast darstellt…NieR: Automata ist, wie sein anfangs oft verschmähter, mittlerweile gefeierter Vorgänger NieR ein Autorenspiel durch und durch. Es ist das Kind des Geistes von Yoko Taro, einem japanischen Spielemacher, der manchem auch als Schöpfer der Drakengard-Reihe bekannt sein könnte – zu der besteht sogar eine kleine inhaltliche Verbindung. Begleitet von einem emotionalen Soundtrack, der zu Tränen rührendes Gefühlskino ebenso passend untermalt wie pulsierendes Bullet-Hell-Ballett mit Riesenkampfrobotern, werden Taros Protagonisten zu den tragischen Helden in einem Totentanz. Im Kleinen wie im Großen werden die ganz dicken Bretter gebohrt – es geht darum, was das Menschsein ausmacht, um gesellschaftliche Utopien und natürlich um Krieg und Frieden. Nicht umsonst hört die Heldin auf den vielsagenden 2B…Doch auch abseits dieser (ge)wichtigen Themen, die in Haupt- und Nebenquests – mitunter sehr bieder durch Textboxen erzählt – die Geschichte der Spielwelt bereichern, gibt es wahnsinnig kluge Ideen, die man so in keinem anderen Spiel trifft – und die den Vergleich mit legendären Vierte-Wand-Brechern wie Metal Gear Solid oder Eternal Darkness nicht scheuen müssen. NieR: Automata lässt mich z. B. schon im Rahmen eines frühen Story-Dialogs völlig überraschend Sprachausgabe-Lautstärke oder Bildschirm-Helligkeit einstellen und konfrontiert mich dann, beim erneuten Durchspielen mit Szenen, wie ich selbst vor zig Stunden Menü-Einstellungen erledigt habe!Apropos Durchspielen: NieR: Automata will mehrfach "beendet" werden, aber nicht so wie ihr das gewohnt seid, vielleicht mit höherem Schwierigkeitsgrad oder im New-Game-Plus-Modus. Vielmehr bekommt ihr Figuren, Levels, Aufgaben, Story-Stränge oder Endings überhaupt nicht zu sehen, wenn ihr nur bis zum einmaligen Abspann zockt. Denn danach dreht das Game nochmal so richtig auf: Ihr startet zwar wieder dasselbe Spiel, aber halt auch nicht dasselbe Spiel. Es gibt Wiederholungen, aber auch komplett neue Passagen, dazu Perspektivwechsel und Story-Wendungen – und dabei ganz genau das richtige Maß an Abkürzungen und frischem Kram, so dass sich Durchlauf drei, vier, fünf, usw. geradezu erhellend und immer wieder überraschend anfühlen. Das klingt sicher seltsam, wenn man es nicht am eigenen Leib erlebt hat, und ist in Textform schwierig wiederzugeben – aber gerade diese Einzigartigkeit trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass NieR: Automata ein so besonderes Spiel ist.