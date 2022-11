Hat der Gamepass seinen nächsten Indie-Hit? Mit Somerville ist am 15. November das erste Spiel von Jumpship erschienen – dem neuen Studio des Playdead-Mitgründers Dino Patti. Das stilsichere Erzähl-Abenteuer von Chris Olsen läuft mit einer tollen Kulisse und atmosphärisch anmutender Umgebung auf. Ob das Adventure aber auch spielerisch und inhaltlich überzeugen kann, erfahrt ihr in unserem Test.





Am Anfang: Aliens

Es beginnt im Keller: nach der Alien-Invasion bekommt man im Untergeschoss die erste Licht-Fähigkeit.

Nur schön?

Das sieht gut aus: Der Stil ist geschmackssache, das Gesamtbild von Somerville aber immer richtig schick.

Atemlose Schauplatzwechsel

Es gibt große Panoramen. Die kleinen Kuller-Aliens sind übrigens Freunde, die immer mal wieder auftauchen.

Emotional distanziert





Achtung, Todesstrahl: Die Aliens fallen vor allem mit ordentlich heller Beleuchung auf.

Gerade noch bin ich mit der Familie vor dem Fernseher eingeschlafen, schon bricht vor dem Fenster des kleinen Häuschens die Hölle los. Merkwürdige, blockartige Strukturen schlagen rings um die Bleibe ein und Alien-Kampfflieger ziehen Laser feuernd über den Himmel. Nachdem wir uns im Keller versteckt haben, stürzt ein Flieger durch das Haus – und der tödlich verwundete Pilot vererbt mir eine merkwürdige Fähigkeit, mit der ich die fremdartig-blockigen Alien-Strukturen in Lichtkegeln zu einer blauen Masse schmelzen kann. Als ich aus der Ohnmacht erwache, ist meine Familie verschwunden – und ich muss mich durch menschenleere Gebiete voran arbeiten, die von merkwürdigen Kreaturen und Alien-Strukturen heimgesucht werden.Der Beginn des Indie-Adventures Somerville ist geheimnisvoll, vielversprechend und damit den Erwartungen angemessen, die man an das Projekt des neuen Studios von Ex-Playdead-Lead Dino Patti (Limbo, Inside) haben kann. Und zunächst liefert das Abenteuer auch auf hohem Indie-Niveau ab. Mit einer tollen Kulisse, die in ihren Pastelltönen an das in diesen Sommer erschienene Endling – Extinction is Forever erinnert, das ganze aber mit gleißenden Lichteffekten und fremdartigem glühen der Alien-Strukturen abrundet. Dank eines wahnsinnig minimalistischen Nutzerinterfaces liegt der Fokus auf Welt und Umgebung – und zu Beginn funktioniert der immersive Sog auch tatsächlich richtig gut.Allerdings bekommt die bis zum Schluss wirklich schöne Fassade schnell erste, spielerische Risse. Da ist zum Beispiel die ungenaue Steuerung, die einfachste Aktionen zum Glücksspiel werden lässt. Oft muss man die Spielfigur fast pixelgenau platzieren, um eine der kontextsensitiven Aktionen auszulösen – egal ob es ein Schalter, eine Tür oder eine Lampe ist, die per Alien-Fähigkeit zur Schmelzkanone umfunktioniert wird. Das ist nervig und teilweise auch einfach fehlerhaft, sodass manche Aktionen erst beim zweiten, dritten Anlauf klappen wollen.Auch die Bewegungsgeschwindigkeit des namenlosen Protagonisten macht mich stellenweise verrückt. Selbst im Angesicht von Alien-Todesstrahlen oder rotäugigen Laser-Killerhunden latscht der Kollegen in aller Gemächlichkeit über den Bildschirm. Eine Sprint- oder gar Sprungtaste gibt es nicht. Somerville ist, anders als Limbo, kein Plattformer, sondern vor allem auf Atmosphäre und Rätsel ausgelegt. Das macht die wenigen, actionreicheren Sequenzen aber ungleich anstrengender.Somerville ist dabei komplett linear – Backtracking oder Erkundungsreize gibt es nicht. Stattdessen arbeite ich mich konsequent, meist im Stile von 2D-Adventures horizontal über die Bildschirme – über Felder, Festivalgelände oder alte Minenschächte. Das ist meist sehr schick und bietet einige richtig schöne Ausblicke, allerdings verweilt man selten wirklich länger an einem Ort. Meist sind die Schauplätze nur Kulisse für eine Handvoll Rätsel oder eine Geschicklichkeitspassage, was der kurzen Spieldauer zusätzlich ein gewisse Atemlosigkeit verleiht.Immerhin: Viele der Rätsel, die sich meistens um die Alien-Strukturen drehen, die man im Laufe des Spiels noch auf weitere Arten beeinflussen kann, sind nett gestaltet. Mal müssen Lampen gekippt oder aufgehoben werden, mal Kameras richtig bewegt oder Durchgänge geschaffen werden. Einige der Aufgaben sind physikbasiert und zunächst auch abwechslungsreich. Allerdings bekommt man schnell das Gefühl, dass neue Mechaniken zu zaghaft eingeführt werden. Bis zur Mitte des knapp drei Stunden langen Spiels löst man sehr oft sehr ähnliche Aufgaben, die alle altbekannten Mustern folgen oder sich des gleichen Kern-Tricks bedienen. Sich im Schatten eines beweglichen Bootes vor Alien-Todesstrahlen verstecken ist zwar cool, aber eben auch nicht gerade taufrisch.Das größte Problem von Somerville ist für meinen Geschmack aber die viel zu große emotionale Distanz, die zwischen mir und den Spielfiguren liegt. Es gibt keine Vertonung, ja noch nicht mal Texte. Dazu sind die zwar sehr hübschen, aber eben auch stark stilisierten Gesichter nur sehr mäßig dazu in der Lage, große Emotionen zu transportieren. Ja, ich kann ja nicht mal den unfassbar knuffigen Familienhund streicheln, der zu Beginn mit mir durch die Lande tollt. Das führt, trotz Familien-Thematik, trotz dramatischer Alien-Lage, zu einer viel zu großen Entfremdung, die bei mir einfach keine Gefühle aufkommen lassen will.Dieser Ebene beraubt bietet die Handlung aber nicht genug Fleisch, um wirklich zu fesseln. Ja, gegen Ende wird es nochmal wild und ganz zum Schluss stehen sogar Entscheidungen an, die zu einem der fünf Enden führen. Und es gibt sogar ein paar interessant wirkende Mysterien und eine Art Twist. So richtig will aber auch hier der Funke nicht überspringen, da vieles einfach irgendwie passiert und auch vom Protagonisten kommentarlos hingenommen wird. Es gibt kaum Erklärungen – und eben keine Gespräche, die etwas Licht ins Alien-Dunkel bringen könnten.