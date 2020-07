Mehr als zwei Jahre nach dem PC-Debüt öffnen Event Horizon, Digerati und die Stage Clear Studios auch auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch die Pforten des Tower of Time. Wir sind eingetreten und haben die Konsolenadaptionen des klassischen Rollenspiels einem Test unterzogen.

Von einem magischen Thron aus dirigiert man sein Gefolge in die Tiefen einer Turmruine.

Die Echtzeit-Kämpfe können jederzeit eingefroren werden, um in Ruhe Anweisungen zu geben.

Der Tower of Time ist ein geheimnisvoller Turm im Fantasyreich Artara, der verkehrt herum in die Erde gerammt wurde. Warum und von wem ist nicht bekannt. Schon als Kind hatte man das Gemäuer nach einem Erdstoß entdeckt und neugierig erkundet. Doch eine körperlose Stimme verkündete, dass die Zeit noch nicht reif sei und man den Ort wieder verlassen solle. Zwanzig Jahre später liegt Artara nach einer schweren Katastrophe in Trümmern. Überall herrschen Krieg, Trockenheit und Hungersnöte.Doch man hegt Hoffnung, dass der Turm womöglich die Rettung bereithalten könnte. Eine Expedition soll Klarheit verschaffen. Und tatsächlich erhält man dieses Mal Einlass. Allerdings steigt man nicht selbst in die Tiefen hinab, sondern dirigiert seine treuen Gefolgsleute Kane und Maeve von einem magischen Thron aus Stockwerk für Stockwerk ans Ziel. Dabei entdecken der Schildwächter und die Meisterschützin auch Spuren früherer Besucher sowie antike Schriften und Artefakte, die tief in die längst vergessene Vergangenheit Artaras blicken lassen.Im weiteren Verlauf der Expedition gesellen sich sogar Verbündete, wie Elfendruide Aeric oder der zwergische Runenlord Rakhem zur Expeditionsgruppe hinzu, bis man die Kontrolle über sieben einzigartige Charaktere mit individuellen Ansichten und Fertigkeiten inne hat. Allerdings kann man maximal vier Akteure gleichzeitig auf Erkundung schicken. Wer das sein soll, kann man in der Regel frei bestimmen und dank praktischer Teleporter und Stadtportale auch je nach Situation jederzeit ändern.In den Kämpfen gegen lebende Tote, angriffslustige Orks und andere feindselige Kreaturen greifen die Gruppenmitglieder in Reichweite befindliche Gegner automatisch an - allerdings nur mit Standardangriffen. Will man Zauber und Fertigkeiten nutzen, bestimmte Ziele aufs Korn nehmen oder vorteilhaftere Positionen einnehmen, muss man das manuell Anweisungen geben. Zudem wollen Manareserven, Abklingzeiten, Gegnerwut sowie elementare Resistenzen und Anfälligkeiten berücksichtigt werden. Damit keine unnötige Hektik aufkommt, lässt sich das Kampfgeschehen jederzeit auf Knopfdruck einfrieren und nach der Befehlsvergabe wieder fortsetzen.Im PC-Original war seinerzeit auch ein alternatives Zeitlupentempo möglich, das auf den Konsolen allerdings nicht mehr zur Auswahl steht. Die von Maus und Tastatur auf Controller übertragene Steuerung macht trotz gewisser Komforteinbußen allerdings eine gute Figur. Schade nur, dass man auf Switch nicht auch Touch-Unterstützung implementiert hat, was sich gerade in den Kämpfen regelrecht angeboten hätte. Ein weiteres Ärgernis ist die besonders im Handheld-Modus der Switch, aber auch für Couch-Spieler mitunter sehr kleine und damit schlecht lesbare Schrift.