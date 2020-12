In einer kleinen Stadt

Mit Twin Mirror verabschiedet sich Dontnod Entertainment zwar vom gewohnten Episodenformat, bleibt ansonsten aber seiner bewährten Linie treu: Ganz im Stil von Life is Strange oder Tell Me Why erkundet, rätselt und redet man sich durch eine vermeintliche Kleinstadt-Idylle, hinter deren Fassade sich ein dunkles Geheimnis verbirgt. Mehr dazu im Test.