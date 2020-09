Anstatt das Cloud-Gaming als eigenen Dienst anzubieten, hat sich Microsoft dazu entschlossen, die Funktion in den Aboservice Xbox Game Pass (Ultimate) zu integrieren, um dessen Attraktivität zusammen mit dem angekündigten Deal rund um EA Play und der Bethesda-Übernahme noch weiter zu steigern. Wir haben es ausprobiert, um die Stärken und Schwächen beim Streaming zu analysieren.

Gears 5 am Handy spielen mit einem Stadia-Controller: xCloud macht's möglich!

Zum Ausfüllen von Profilen kann man die Touchscreen-Tastatur nutzen.

Es ist schon interessant zu sehen, wie diametral sich Microsoft und Sony bei ihren Service-Angeboten entwickelt haben: Während die Japaner mit dem Kauf von Gaikai und dem daraus entstandenen Streamingservice PlayStation Now vorgeprescht sind, konzentrierte man sich bei Microsoft zunächst auf sein Abo-Modell Game Pass und widmet sich erst jetzt stärker dem Cloud Gaming, in dem bekanntlich auch Google mit Stadia oder Nvidia mit Geforce Now mitmischen. Umgekehrt verwandelt Sony seinen zunächst reinen Streamingdienst durch alternative Download-Optionen zunehmend in eine Art Game Pass Light. Bekanntlich hält man aber immer noch nichts davon, Neuveröffentlichungen umgehend im Rahmen eines Abos zur Verfügung zu stellen. Komplett angleichen werden sich die beiden Konkurrenten also (vorerst) nicht.Für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate ändert sich mit der Integration von xCloud nichts: Ohne Aufpreis erhalten sie neben der Gold-Mitgliedschaft von Xbox Live nach wie vor Zugriff auf die gesamte Bibliothek am PC oder der Konsole, können ausgewählte Spiele für 12,99 Euro pro Monat ab sofort aber auch auf mobile Geräte mit Android-Betriebssystem streamen. Alles, was man dafür benötigt, ist die kostenlose Game Pass App, die es u.a. im Google PlayStore oder Samsung Galaxy Store gibt. Für die Bedienung muss man außerdem einen Controller mit dem Mobilgerät verbinden – sei es per Bluetooth oder mit einem Kabel. Letztere Variante ist auf jeden Fall empfehlenswert, sofern man die unvermeidliche Latenz so gering wie möglich halten will. Ein offizieller Xbox-Controller ist übrigens nicht zwingend erforderlich. Falls man ihn dennoch verwenden möchte, sollte man sicherstellen, das aktuelle Firmware-Update aufzuspielen.Und was ist mit Apple und der Unterstützung für iOS? Es gab zwar eine Beta-Phase für das „Project xCloud“ auf den Apfel-Plattformen, doch wurde sie von Microsoft bereits im Vorfeld beendet, weil man sich nicht mit den Richtlinien von Apples AppStore anfreunden konnte. Als Folge dessen steht die Cloud-Option für Game-Pass-Kunden exklusiv für Android zur Verfügung. Und nicht nur das: Aktuell lässt die App offiziell lediglich auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets installieren. Versionen für Fernseher, wie sie z.B. auch Geforce Now anbietet, gibt es derzeit noch nicht. Zwar lässt sich die App über Umwege und via Sideloading auch auf Android-TVs hieven, doch dürfte sich der Spaß dort in Grenzen halten, weil die Streams für die mobile Nutzung ausgerichtet sind.Prinzipiell funktioniert das Xbox Cloud Gaming ähnlich gut wie bei Stadia oder anderen Diensten, sofern man eine möglichst schnelle und vor allem stabile Internetverbindung zur Verfügung hat. Schon bei DSL50 fühlt sich die Spielerfahrung recht rund an, variiert mitunter aber auch von Spiel zu Spiel. Während sich Plattformer wie Ori trotz anspruchsvoller Hüpfeinlagen überraschend reaktionsfreudig im Stream präsentieren, spürt man die Eingabeverzögerung bei Rennspielen wie F1 2019 oder Forza Horizon 4 trotz der flotten Darstellung mit bis zu 60fps deutlicher und muss sich mitunter sogar neue Bremspunkte einprägen. Klar kann man sich darauf einstellen und die Performance im Stream ist über weite Strecken erstaunlich gut, aber im Vergleich zum lokalen Spielen an der Konsole fühlen sich vor allem flotte Titel dennoch etwas träger und damit anders an, bleiben in der Regel aber weiterhin ordentlich spielbar, sofern man keine kompetitiven Ambitionen hegt. In kleinen Details ist das Mobilgerät der Konsole sogar überlegen: Setzt man bei Spielen wie Dirt 4 z.B. sein Profil auf, kann man seine Angaben ganz bequem über die virtuelle Tastatur mit Touchscreen eintippen anstatt umständlich mit dem Controller einen Cursor durch die Buchstabenreihen zu dirigieren.