Gut sechs Jahre – oder 2.261 Tage – sind vergangen seit The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschienen ist. Mit diesem Jahrhundert-Spiel hatte Nintendo nicht nur seine große Action-Adventure-Reihe sondern gleich das gesamte Open-World-Genre einmal auf links gezogen. Wie soll man das noch toppen? Der direkte Nachfolger Tears of the Kingdom versucht es natürlich trotzdem: Mit neuen magischen Fähigkeiten, schwebenden Himmelsinseln und selbstgebauten Fahrzeugen will Nintendo kaschieren, dass die eigentliche Oberwelt schon aus dem Vorgänger bekannt ist. Ob dieses Unterfangen gelingt und vielleicht am Ende sogar zur großen Stärke avanciert, das klären wir im großen Test.

Der perfekte Launch-Titel

Kombiniere Zipline mit Kleiderbügel: In den ersten Spielstunden ist Link auf Himmelsinseln unterwegs und lernt das Bauen mit der Ultra-Hand.

Schlechtes Wetter, schlechte Aussicht: Es gibt Momente in Tears of the Kingdom, wo man richtig sauer auf das graue Regenwetter ist.

Hyrule bleibt Hyrule

Synthese im Praxistext: Mit wenigen Handgriffen baut Link aus zwei Einzelwaffen eine Kombi-Klinge.

Tolle Karte: Die zoombare Map ist ein großer Pluspunkt, irgendwann im Spiel kommt – wie in BotW – eine Funktion dazu, die zeigt, wo genau Link schon war.

Millionen von Spielern haben seit 2017 hunderte Stunden auf dem opulenten Abenteuerspielplatz namens Breath of the Wild verbracht und das größte Hyrule aller Zeiten bis zum letzten umgedrehten Stein (und dem letzten versteckten Krog) erkundet. Meiner Meinung nach war der Switch-Launch-Titel das perfekte Spiel zum Konsolenlaunch: Eine gigantisch umfangreiche Welt voller großer und kleiner Geheimnisse, mit seltsamen Naturphänomenen angereichert, mit niedlichen Dörfern und geheimnisvollen Ruinen garniert – all das verleiteteeinen dazu, die neue Hardware über Wochen nicht mehr aus der Hand legen zu wollen. Im Nu war da ein Band, verknüpfte man dieses große Wohlfühl-Abenteuer mit dieser kleinen neuen Konsole. So mancher Technik-Fuchs ächzte schon 2017 über die überschaubare Grafikpracht des Switch-Titels, in der allumfassenden Flut an Lob und Liebesbekundungen seitens der Kritiker und Spielerschaft war das aber nur ein kleines Strohfeuer. Im Jahr 2023 sieht die Sache ein bisschen anders aus: Mehr denn je haben wir uns an grafische Opulenz gewöhnt, viele Spieler machen es kaum noch unter 60 fps. Wie sich Tear of the Kingdom in technischer Hinsicht konkret schlägt, auch das klären wir im Verlauf des Tests…In puncto Geschichte werde ich natürlich nur das Nötigste verraten: Tears of the Kingdom spielt ein paar Jahre nach den Ereignissen von Breath of the Wild. Die Recken sind nicht länger an Links Seite, stattdessen sieht man den blonden Boy zum Start des Spiels, wie er zusammen mit Zelda unterirdische Ruinen erforscht. Dann geht alles ganz schnell: Eine fiese Mumie erwacht, unheilvoller rot glühender Schmodder – im Spiel „Miasma“ genannt – dringt aus allen Ritzen, beraubt Link seiner Zusatzherzen und versehrt auch noch das Masterschwert. Na Bravo! Als Link wieder an der Oberwelt erwacht, ist zu allem Überfluss auch noch Zelda verschwunden. Dafür klaffen schwarze Löcher in Hyrule, das königliche Schloss ist mitsamt dem Erdreich in den Himmel aufgestiegen, weitere schwebende Eilande komplettieren die Verwirrung – was hat es mit diesen Strukturen bloß auf sich? Zum Glück hat unser Held keine Zeit zum Trauern: Er muss nicht nur Zelda nachspüren und in den vier Hauptregionen des Landes um tatkräftige Helden-Unterstützung bitten, sondern auch herausfinden, was es mit den schimmernden Geoglyphen auf sich hat – das sind gigantische Zeichnungen auf dem Boden, die an die Nazca-Linien aus Peru erinnern. Sind sie der Schlüssel zu einem mysteriösen Vorläufer-Volk und ist Zelda vielleicht sogar durch die Zeit gereist? Fragen über Fragen, auf die ich in den nächsten 30 bis 300 Stunden Antworten finden werde. Story-Kenntnisse aus Breath of the Wild sind natürlich praktisch zum Verständnis aller Details, wer den direkten Vorgänger ausgelassen oder vielleicht noch nie ein Zelda gespielt hat, kann der Handlung aber trotzdem folgen.Wenn man FAQs zum neuen Zelda im Internet durchforstet oder sich bei einer gewissen Suchmaschine nach dem Spiel erkundigt, dann kommt eine Frage immer wieder auf – denn die bewegt die Fans: Ist die Welt von Tears of the Kingdom dieselbe wie in Breath of the Wild? Die Antwort darauf lautet (leider): Ja. Es gibt zwar die zusätzlichen Himmelsinseln – manche groß und spannend, andere klein und banal –, viele neue Höhlen sowie eine weitere „Ebene“ im Spiel, aber die generelle Oberwelt-Karte von Hyrule ist bereits aus dem Vorgänger bekannt. Wetterphänomene, Zerstörungen & Co. sorgen dafür, dass viele Bereiche ein bisschen anders daherkommen, aber im Grunde erkundet ihr dieselbe Welt zum zweiten Mal. Soweit es mir bekannt ist, stellt dies ein Novum bei einem „großen 3D-Spiel“ dar. Und auch nach zig Stunden kann ich meine große Enttäuschung darüber nicht verhehlen: Das Erkunden der einfallsreichen, geheimnisvollen und vielgestaltigen Spielwelt war das Beste an Breath of the Wild. Und weil man es schon mal gemacht hat, ist es beim zweiten Mal schlicht nicht mehr so toll.Mir fallen zig Stellen ein, wo ich vor sechs Jahren gespannt, erfreut, überrascht war – und mir diesmal dachte: Ach ja, genau – jetzt weiß ich’s wieder. Drüben Hateno mit dem Forschungsinstitut auf dem Berg und hier der Orni-Turm. Kakariko hat ein paar neue Sehenswürdigen abbekommen – rätselhafte ringförmige Ruinen – und auch die Geoglyphen sorgen an einigen Stellen für Neugier. Aber das große Wow bleibt aus. Mit dem Parasegel die Steilküste von Akkala hinabgleiten und die wie das Dreamcast-Logo geformte Landzunge entdecken. Die ans römische Kolosseum erinnernde Kampf-Arena mit zitternden Händen betreten. Über den heißen Wüstensand ins Land der Gerudo reisen und als Vooi einen Zugang in die Frauenstadt finden. Einem Hinox gegenübertreten oder irgendwo in den Bergen zum ersten Mal von einem Leunen in Windeseile plattgemacht werden. Alles cool, keine Frage – aber eben nicht mehr neu!Ich könnte ewig so weitermachen, denn ich habe – die DLCs mitgerechnet – über 200 Stunden in BotW versenkt, bin mithilfe der (tollen) Weg-Nachzeichne-Funktion auch wirklich überall gewesen, wo ich zufällig dran vorbeigelaufen war. Ich kann daher ehrlicherweise nur erahnen, wie es sein mag, Tears of the Kingdom ohne dieses Vorwissen zu spielen. Ich vermute aber stark: Es macht weit mehr Freude, als wenn man den Vorgänger, wie ich, schon sehr gut kennt.