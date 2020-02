Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Als wäre ein Meteorit unter etablierten Entwicklerstudios eingeschlagen: Anstatt sich langsam ans Metier heranzutasten, machte sich das frisch gegründete Platinum Games gleich mit seinen ersten Spielen – allen voran Bayonetta und Vanquish – als Schwergewicht in Sachen Action breit. Satte 93% sahnte die Actionkönigin 2009 bei uns ab, ganze 88% erhielt der stylische 3rd-Person-Shooter im Jahr darauf. Höchste Zeit, dass auch diese Feuerwerke endlich auf PS4 und Xbox One spielbar sind! Oder zeigen die Umsetzungen im Test plötzlich Schwächen?

Wunderschön, martialisch, Bayonetta. Kamiyas Meilenstein hat weder audiovisuell noch spielerisch an Faszination verloren!

[ACHTUNG: Die folgenden Zeilen entwerfen ein höchst subjektives Zerrbild des tatsächlichen (professionellen) Redaktionsalltags, beinhalten verstörendes Vokabular, emotionale Entgleisungen und könnten bei Lesern ohne Platinum-Games-Fetisch zu gesundheitlichen Irritationen führen. Die Korrektur konnte nur dank hochprozentigem Kamillentee beendet werden. Anm.d.Chefred.]Ihr müsstet uns mal erleben, Mathias und mich, sobald von Bayonetta die Rede ist. Oder eine der Umsetzungen erscheint. Oder gar eine Fortsetzung angekündigt wird. Dann fliegen Herzchen durchs Büro, ein Flüstern mit ihrem Namen, manchmal ein Summen… „Fly Me to the Moon!“ Wenn digitales Spielen Liebe sein kann, dann ist es „Bayo“ in Person. Und wisst ihr was? Nachdem ich die ersten Minuten auf PlayStation 4 gespielt hatte, bin ich schnurstracks in Mathias‘ jetziges Büro gestiefelt und nach einem Seufzen war mal wieder alles klar. Denn dieses Kunstwerk strahlt heute noch genauso wie vor gut zehn Jahren!Bayonetta ist ja nicht nur perfekte Spielbarkeit, wenn die martialische Hexe nach erfolgreichen Kombos riesige Stiefel manifestiert, um Gegner drunter zu zerquetschen. Wenn man durch rechtzeitiges Ausweichen eine Zeitlupe aktiviert, einen Feind in die Guillotine kickt, von einem Bosskampf in den nächsten stolpert oder nach jedem Schlag erst einen Kugelhagel auf Feinde niedergehen lässt, ohne die Angriffskette damit zu unterbrechen.Es ist auch ein sinnlicher Hochgenuss, für den Hideki Kamiya einen Ozean kreativer Inspiration gehortet und über seiner Tastatur ausgekippt haben muss. Schließlich kommen Form und Klang in Bayonetta auf so prachtvolle Art zusammen, dass ich mich nach wie vor im Schwärmen verliere. Es sucht einfach seinesgleichen, wenn die taffe Kriegerin zu J-Pop tanzt, beim Doppelsprung die Flügel eines Schmetterlings entfaltet, wie die Figur eines Brettspiels über eine Landkarte geschoben wird und aus ihren Haaren Bosse fressende Monster erschafft, nur um mittem im Gefecht für ein Foto zu posieren, ohne sich einer billigen Fleischbeschau hinzugeben. Kunstvoller kann man stylische Action der Marke Devil May Cry nicht inszenieren!Natürlich sieht man sowohl den Effekten als auch Texturen und der Anzahl Polygone ihr Alter an. Auch dass manche Filmszenen mit etwas matteren Farben sowie deutlich weniger Sekundenbildern als die stabilen 60 des eigentlichen Spiels dargestellt werden, fällt auf. Trotzdem wirkt das Bild insgesamt angenehm lebendig. Im Wesentlichen gleicht die aktuelle Version dabei der zwei Jahre alten PC-Umsetzung, was nichts anderes heißt, als dass sie uneingeschränkt empfehlenswert ist. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass es inzwischen eine Option gäbe, den Tanz gleich im ersten Anlauf auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu starten, anstatt ihn schon wieder erst freispielen zu müssen. Aber das nur der Vollständigkeit halber.