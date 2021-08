Howard Lotors wichtigster Fall





Atmosphärischer Pixellook





Privatdetektiv Howard Lotor im nächtlichen Pixel-Vancouver





Tolle Story, aber nicht auserzählt





Ein Gespräch von vielen: Odette beauftragt Howard mit der Suche nach ihrem Mann.





Es ist ein ganz normaler Tag für Privatdetektiv Howard Lotor, als Mrs Green ihn in seinem schäbigen Büro beauftragt, ihren Ehemann Jeremy zu suchen und zu überwachen. Er solle sich ungewöhnlich verhalten, nach fremden Parfüm riechen und käme erst spät nachts nach Hause. Der Waschbär-Detektiv hatte schon aufregendere Aufträge, als einem offenbar fremdgehenden Ottermann nachzuspionieren. Doch er ahnt nicht, dass dies nur der Beginn eines unglaublichen Falls ist, der bis in die höchsten Ämter der Gesellschaft reicht.Die Geschichte von Backbone wird in mehreren Akten erzählt. Howard Lotor bewegt sich dabei in alter Side-Scroller-Manier durch die verschiedenen Stadtteile einer fantastisch aussehenden Pixel-Großstadt, die eine detailreiche Mischung aus modernen Elementen und 50er-Jahre-Jazz-Vibes erzeugt. Dank verschiedener Layer im Hintergrund wird ein Parallaxeneffekt erzeugt, der dem Spiel optische Tiefe gibt und die passende Krimi-Atmosphäre verleiht. Und so verschlägt sein neuer Fall Howard in das hell erleuchtete The Bite, dem berüchtigten Nachtclub der Eisbär-Geschäftsfrau Clarissa Bloodworth.Auf seiner Suche nach Jeremy Green nutzt Howard Lotor sein Können als Privatdetektiv. Dabei fällt schnell auf, dass dieses anders ausfällt, als noch in der Kickstarter-Kampagne oder in Pressemitteilungen von 2020 suggeriert. Wer auf das Entdecken einer Post-Noir-Welt inklusive dem freien Verfolgen von neuen Spuren oder auf Geruchssinn-basierte Stealth-Mechaniken gehofft hat, wird enttäuscht. Insgesamt besteht das Spiel nur aus wenigen Rätseln und Schleicheinlagen. Man könnte Backbone fast schon als Text-Adventure bezeichnen, denn eines wird klar: Hier wird viel gesprochen. Auf Englisch. Ohne Sprachausgabe.Was Backbone spielerisch nicht leisten kann, kann die Story jedoch ganz gut ausgleichen. Warum nur 'ganz gut'? Die Story bleibt sehr linear und trotz vieler Dialoge und Antwortmöglichkeiten gibt es keine größeren Konsequenzen oder verschiedene Handlungswege. Auch die Figuren sind zwar sympathisch, aber vom Charakter her sehr stereotyp: So bekommt beispielsweise der mürrische Waschbär-Detektiv Howard die kluge Fuchs-Journalistin Renee an die Seite gestellt. Trotzdem ist die Geschichte gut erzählt, spannend und hat einige absolut überraschende Wendungen. Trotzdem fühlt sie sich nicht auserzählt an, da einige begonnenen Handlungen nicht befriedigend aufgelöst werden. Die Welt ist recht komplex: Die gesellschaftlichen Strukturen mit seinem rassistischen Klassensystem, das dystopische Vancouver mit seiner hohen Mauer, hinter der Gefahren und Monster leben sollen, und auch der religiöse Mythos um den sogenannten Shepard sind so faszinierend, dass man gerne mehr erfahren hätte. Zudem bieten diese Ideen zahlreiche Möglichkeiten für neue Geschichten.Ohne zu viel zu verraten, noch ein paar Worte zu den Wendungen in der Story: Natürlich wird schnell klar, dass es um mehr geht, als die Suche nach einem fremdgehenden Ehemann. Dabei schafft es die Geschichte zu überraschen und wagt im letzten Drittel auch die Abwendung in eine nicht vorhersehbare Richtung. Das macht sie ungewöhnlich und lohnend – wird jedoch gleichzeitig auch nicht jedem gefallen. Kleiner Tipp für alle, die nun neugierig sind und dem Adventure eine Chance geben möchte: Backbone ist zurzeit im Xbox Game Pass für PC enthalten.