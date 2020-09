Ist der Name dieser Spieleserie noch zu retten? Nach mehreren verbockten Episoden will sich das Team von Vicarious Visions auf die Ursprünge der Reihe konzentrieren. Kann Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 als Remaster überzeugen oder gibt es nach Skater XL eine weitere Ernüchterung in diesem Sportgenre? Mehr dazu im Test!



Acht neue Skater haben es in das Remaster geschafft - auch Ladys sind dabei.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ist kein Grafikbrett, sieht aber durchgehend hochwertig und stimmig aus. Hier sehen wir den Meister selbst bei der Arbeit.

est-of von THPS 1 & 2 für Xbox 360, PS3 und PC. Tester Paul bescheinigte dem Titel „Riesenspaß bei entsprechend gefärbter Nostalgiebrille“, und immerhin 71%. 2017 nahm Activision das Downloadspiel übrigens aus allen digitalen Ladenregalen - nur falls ihr jetzt danach gesucht habt und nicht fündig geworden seid.

Activision ist neben EA, Square Enix oder Capcom einer der großen Wiederholungstäter der Branche: Call of Duty und Guitar Hero, FIFA und Need for Speed, Final Fantasy und Dragon Quest, Street Fighter und Mega Man. Wer sich die Mühe machen und durchzählen mag, welche dieser Reihen es auf die meisten Hauptserienteile plus Spin-offs plus Updates plus Re-Releases bringt, der darf sein Ergebnis gern in den Kommentaren vermelden - ich habe gerade leider keinen halben Arbeitstag dafür übrig. Natürlich melken die großen Publisher ihre Cashcows so oft, mitunter im Jahrestakt, weil sie sich stets aufs Neue blendend verkaufen und somit wahnsinnig viel Kohle in die Kassen spülen. Und das kann lange Jahre gut gehen, wie FIFA, Final Fantasy oder Call of Duty beweisen…Andererseits hat gerade Activision auch Talent dafür bewiesen, solche Goldesel im Schweinsgalopp zu Tode zu reiten: Aus dem Phänomen Guitar Hero, das in den ersten gut zwei Jahren seines Bestehens die absurde Marke von einer Milliarde Dollar Umsatz übertraf, wurde innerhalb von nur gut zwei weiteren Jahren ein Zombie. Besser erging es dem Trendsport-Übervater Tony Hawk's Pro Skater , doch auch hier war irgendwann das Fass voll: 1999 traf das Skateboardspiel von Neversoft den Nerv einer ganzen Generation - der späte Playstation-Hit wurde nicht nur in kurzer Zeit für N64 und Dreamcast umgesetzt, sondern brachte innerhalb von nur drei Jahren drei Nachfolger hervor - Tony Hawk's Pro Skater 4 erschien bereits 2002. Auch danach rollte das Brett im Jahrestakt über Halfpipes und Rampen: Underground 1 Project 8 und Proving Ground . Dazu Downhill Jam auf Wii und DS. Alles von 2003 bis 2007. Starken Abnutzungserscheinungen zum Trotz wurde jeder Trend und damit die Marke zu Tode geritten: Die mit Skateboard-Controller ausgelieferten Bewegungssteuerungs-Episoden Ride und Shred versetzten der Serie 2009/10 den Todesstoß. Daran änderte auch Tony Hawk's Pro Skater 5 anno 2015 nichts - der letzte Lizenz-Melk-Vorgang, kurz bevor der Vertrag mit dem Namensgeber auslief, verdiente sich nur bescheidene 59% in unserem Test.Wer glaubt, dass die nun erfolgte Neuveröffentlichung in überholter Form ein Novum für die Serie darstellt, der unterschätzt Activision: Bereits 2001 verquickte Treyarch (ja, die Call of Duty Black Ops -Macher) die Inhalte der beiden ersten Teile zu Tony Hawk's Pro Skater 2X , einem US-exklusiven Launch-Titel für erste Xbox. Und 2012 erschien mit Tony Hawk's Pro Skater HD ein BDie jetzige Generalüberholung übertrug Activision seinem Studio Vicarious Visions - das Team arbeitete bereits seit 2001 an diversen Serienteilen mit, war im abgelaufenen Jahrzehnt aber hauptsächlich mit der Skylanders-Reihe beschäftigt. Ach ja, Skylanders - noch so eine Marke, mit der Activision in nur fünf Jahren viel Kohle gemacht hatte, die aber seit langem im digitalen Nirvana schlummert. Doch zurück zu Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - denn hier hat das in New York beheimatete Studio wirklich gute Arbeit abgeliefert, so viel sei schon mal verraten…Die harten Fakten sind: Im Spiel stecken alle neun Kurse aus THPS1, alle zehn Kurse aus THPS2 (davon zwei nicht vom Start weg), ein Skatepard-Editor plus ein Mehrspieler-Modus (online und lokal). Die Levels beider Serienteile müssen wie anno dazumal in fester Reihenfolge hintereinander gemeistert werden - dazu kommt eine Art Überbau mit allerlei Personalisierungskram, Klamotten, Auflevelsystem und Challenges über alle Modi hinweg. Und die Muck? Bis auf drei Songs haben es zum Glück alle ikonischen Lieder der ersten beiden Teile in die Remaster-Collection geschafft - darunter natürlich auch Goldfingers legendäres Superman, das schon nach wenigen Sekunden für Retro-Glücksgefühle sorgt. Zusätzlich gestellen sich drei Dutzend frische Tracks zum klasse aufspielenden Soundtrack - der trumpft obendrein mit frei konfigurierbarer Playlist auf und ist neuerdings so „intelligent“, dass Lieder auch über Restarts und Menüs hinweg fortgesetzt werden; eine angenehme Neuerung.