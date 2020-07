Mit der Maus könnt ihr jeden Raum um 360 Grad drehen und so neue Details entdecken.

Es gibt wenige Spiele bei denen man regungslos dasitzt, nachdem die Credits laufen, weil man erst mal den plötzlichen Knoten im Magen verarbeiten muss. Wenn ihr euch auf The Almost Gone einlassen könnt, erwartet euch eine tragische, grafisch reduzierte Reise durch die Lebensgeschichte eines Mädchens.Im Einstieg erkundet man ganz entspannt das Haus, in dem die Protagonistin aufgewachsen ist. Die in rosa getauchten Zimmer können gedreht werden, so entdeckt man immer mehr kleine Details und Rätsel: Was klappert da im Sternkarten-Globus, wieso ist der Kühlschrank mit einem Schloss versperrt und wie kommen wir in den nächsten Raum? Obwohl die Steuerung sehr simpel ist, war ich stets unheimlich gespannt zu erfahren, wie ich ins nächste Zimmer gelange. Dabei sind die Umgebungsrätsel unheimlich clever aufeinander abgestimmt undgreifen wie ein Zahnrad mit der Geschichte ineinander.