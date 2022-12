Mit Warhammer 40.000: Darktide verlagert Fatshark die Massenschlachten von Vermintide in die Finsternis des 41. Milleniums. Statt Skaven stehen hier Chaos-Kultisten und Nurgle-Dämonen auf der Abschussliste – und der Fernkampf spiele eine deutlich wichtigere Rolle. Warum der atmosphärische Shooter in den Tiefen der Makropole Tertius Prime trotzdem nicht überzeugen kann, erfahrt ihr im Test.

In der Finsternis der fernen Zukunft gibt es keinen Frieden

Im Namen des Gottimperators! Bei Darktide geht es gegen die Horden des Chaosgottes Nurgle.

Atmosphäre ohne Ende

An 40k-Atmosphäre mangelt es nicht: Die Abgründe der Makropole werden schick in Szene gesetzt.

Vermintide mit Lasergewehren

Wer will nochmal? Im Nahkampf ist Darktide blutig und brachial.

Wer meinen Test zu Necromunda: Hired Gun kennt, der weiß, dass ich großer Fan des Warhammer 40.000-Universums bin. Egal ob Romane, Spiele oder Tabletop-Miniaturen: die Finsternis des 41. Millenniums hat es mir angetan. In einer düsteren Vision der fernen Zukunft bedrohen Xenos, Mutanten und Ketzer das brutale Imperium der Menschheit - eine gigantische klerikal-faschistischen Kriegsmaschine, angeführt von ihrem im Goldenen Thron von Terra eingebetteten Gott-Imperator, der die Geschicke der Menschen seit Zehntausenden von Jahren lenkt. Die übermenschlichen Space Marines und die Imperiale Armee sind das Schwert, die Inquisition und die fanatischen Kämpferinnen der Adepta Sororitas das Schild der Menschheit, der von allen Seiten durch existenzielle Bedrohungen wie den alles verschlingenden Tyranid-Schwärmen, kriegslüsternen Orks oder den Horden des Chaos die Auslöschung droht.In Warhammer 40.000 Darktide stehen dabei ausnahmsweise nicht die keramitgepanzerten Übermenschen der Space-Marine-Orden im Vordergrund. In den Tiefen der Makropole Tertius Prime kämpfe ich stattdessen als Verurteilter um meine Ehre und mein Leben – nachdem die Truppen des Chaos das Kerkerschiff geentert haben, in dem ich auf meine Exekution wartete. Die Inquisition setzt die ehemaligen Gefangenen als entbehrliche Stoßtrupps in die Finsternis ein, denn Tertius Prime wird vom Chaos heimgesucht. In den düsteren Straßen lauert die Verderbnis: mutierte Poxwalker und halb verfaulte Kultisten zeugen von der Präsenz des Chaosgottes Nurgle. Und natürlich muss dieser Verrat mit dem Feuer der Rechtschaffenheit getilgt werden.Ihr merkt vielleicht: Das Setting und die Prämisse von Warhammer 40.000 Darktide birgt mal wieder ein ungeheures Potential, dass von Entwickler Fatshark aber erneut nur angekratzt werden kann. Dabei ist die Atmosphäre des Koop-Shooters äußerst gelungen: Die Straßen und Abgründe der Makropole, mit ihren klaustrophobischen Gängen und gigantischen Hallen, ihren Schmelzen, Kathedralen und Slums wird fantastisch in Szene gesetzt. Wenn Poxwalker-Horden aus allen Richtungen auf mich zustürmen oder die Verräter das Feuer aus Maschinengewehren und Lasergewehren eröffnen, blutet Darktide Atmosphäre. Und die Gegner auf die Straße, wenn Kettenschwerter kreischend in Körper dringen und Energiestrahlen mutierte Schädel zerschmettern.Egal ob Auspex, Servitor oder Servoschädel, Lasergewehr, Bolter oder Psischwert: Fatshark treffen bei Look und Sound der 40k-Welt konsequent ins Schwarze. Das begeistert mich als Fan natürlich, denn viele der die bekannten Tabletop-Modelle wie Poxwalker, Kultisten und Nurgle-Dämonen werden phänomenal präzise umgesetzt. Und auch die Gewalt stimmt, wenn ich mich aus der Ego-Perspektive durch Horden von Feinden schlitze und sich madenzerfressene Schädel, Arme und Beine verselbständigen. Insgesamt macht auch der Shooter einen soliden Eindruck: Zwar könnte der Nahkampf etwas wuchtiger sein, die Waffen fühlen sich aber schwer und knackig an und bieten brachiales Trefferfeedback, was ein insgesamt recht ordentliches Spielgefühl erzeugt. Auch die Idee der zweigeteilten Lebensenergie mit zusätzlicher Zähigkeit, die sich wie ein Schild regenieriert, sowie den Wunden, die bei einem Tod verringert werden, ist schlüssig. Verliert man alle Wunden, wird man nach einem Cooldown "gefangengenommen" und kann vom Team gerettet werden. Sterben alle Mitstreiter, wird die Mission abgebrochen und eine Teilbelohnung ausgeschüttet. Das ist aber auch alles an Darktide, was mich wirklich überzeugt. Und das wird schnell zu einem Motivationsproblem.Darktide ist am Ende nämlich nicht viel mehr als Vermintide im 40k-Universum: In Viererteams starte ich kooperativ in Einsätze in den Tiefen von Tertius Prime, die sich auf fünf Schwierigkeitsstufen aufteilen. Hier muss ich verschiedene Ziele erfüllen – mal muss ich hochrangige Ziele ausschalten, mal Munition klauen, mal ein paar Konsolen hacken, um Daten zu erbeuten. Dabei wähle ich zum Spielstart aus einer von vier Klassen, die vom ehemaligen Veteranen-Scharfschützen des Astra Militarum über fanatische Prediger und Psioniker bis zum Ogryn, schlagkräftigen Mutanten mit dem Hang zum Nahkampf. Die Klassen erfüllen jede mehr oder weniger eine besondere Rolle, können aber bunt zusammengewürfelt in Einsätze starten, sodass auch zwei Ogryns und zwei Veteranen gemeinsam in die Schlacht ziehen können.Jede Klasse hat Spezialfähigkeiten, so kann der Veteranen-Sniper kurzzeitig mehr Schaden verursachen und der Psioniker die Köpfe seiner Feinde platzen lassen. Zudem gibt es spezielle Waffenklassen für jeden Krieger, der Veteran setzt auf klassisches Militärgerät des Astra Militarum, während sich der Kleriker mit Flammenwerfer und Kettenschwert in der Waffenkammer des Adeptus Ministorum bedient. Insgesamt steht aber jeder Kämpfer für sich – zwar gibt es Vor- und Nachteile für Nah- und Fernkampf, die Klassen sind aber eher als Allrounder angelegt. Die einigermaßen umfangreiche Charakter-Erstellung, die neben einem visuellen Editor auch Herkunft und wichtigen Wendepunkten im Leben festlegt, hat dabei so gut wie keine Auswirkungen auf die Fähigkeiten des Charakters. Eine erste kleine Enttäuschung, die sich aber wie ein roter Faden durch das Spiel ziehen wird.