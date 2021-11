Fährt man im ausklingenden Herbst über die Landstraßen im "Alten Land" in der Nähe Hamburgs, dominieren rechts und links der Straße Apfelplantagen. Und auf dem Asphalt (meist direkt vor einem) Traktoren, die mit vollen oder leeren Anhängern dabei sind, die Ernte zu erledigen. Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Und jedes Mal steigt mein Frustrationsgrad hinter dem Lenkrad. Denn natürlich hat man es eilig - und kommt nicht vorbei. Doch jetzt kann ich Rache nehmen. Jetzt sitze ich auf dem Traktor. Möglich macht es der Landwirtschafts-Simulator 22. Wie es mir dabei ging, erfahrt ihr im Test.

Der zur Verfügung stehende Fuhrpark ist mit über 400 detailliert gestalteten Fahrzeugen und Gerätschaften riesig.

Berg

Wie nennt man dieses Gerät und wofür benutzt man es? Für Anfänger ist die Einstiegshürde hoch.

Eines vorweg: Ich spiele das erste Mal einen Titel aus der vor allem in Deutschland sehr erfolgreichen Reihe. Aber natürlich sind mir Alltags-Simulationen per se nicht fremd. Auch wenn ich bislang noch keinen Test dazu machen musste, habe ich schon aus Neugier Titel wie Car Mechanic Simulator oder PC Building Simulator angeschaut. Doch zum einen gehen diese Titel in eine etwas andere Richtung. Und natürlich haben sie nicht den Stellenwert, den das liebevoll LaWi genannte Spiel seit Jahren sowie zahlreichen Ablegern genießt – insbesondere in Deutschland. Was Alltags-Simulationen betrifft, habe ich nur mit Titeln wie Trainz oder Train Sim World Test-Erfahrungen sammeln können, die mir hier aber auch nicht weiterhelfen.Denn als absoluter Neuling in der Welt der virtuellen Landwirtschaft habe ich natürlich keine Ahnung, wie die zahlreichen Gerätschaften heißen, die man sich vor oder hinter seine Fahrzeuge flanscht. Ich weiß nur rudimentär, wofür sie benutzt werden oder benutzt werden sollten. Ich habe keine Ahnung von „industrieller“ Aussaat oder den richtigen Jahreszeiten dafür. Ich habe keinen grünen Daumen, weiß nur wenig von Viehhaltung, Pferdezucht oder Imkerei und noch weniger über Forstwirtschaft. Ich bin quasi das Videospieler-Gegenstück zu Jeremy Clarkson, der mit seiner Farm auf Amazon Prime für interessante Einblicke sowie witzige Situationen gleichermaßen sorgt. Natürlich bin ich deutlich unbekannter und (je nachdem, wen man fragt) auch bei weitem nicht so polarisierend. Und ich fürchte, ich kann mit diesem Test nur rudimentär für interessanteEinblicke in meinen Erfahrungsschatz sorgen, den ich während des Spielens aufgebaut habe und der sich ohnehin eher auf spielerische Zusammenhänge, entstehende Motivation und technische Auffälligkeiten bezieht. Noch gab es bei mir besonders witzige Situationen – es sei denn, man lacht hämisch über die Momente, in denen ich z.B. einfach mal die teure Ladung an Dünger auf der Straße abgelassen habe, weil ich die falsche Taste erwischt habe.Dass die Ochsen nicht nur auf der Weide stehen, sondern ich erstmal wie einer von ihnen vor dem sprichwörtlichen Berg stoppe, liegt in erster Linie daran, dass sich der Landwirtschafts-Simulator mit der diesjährigen Ausgabe erneut hauptsächlich an erfahrene Spieler richtet. An Hobby-Landwirte, die sich mit der Materie auskennen. Zwar gibt es auf zweien der drei ordentlich großen Karten ein rudimentäres Tutorial, in dem man die Grundlagen der Ernte oder Aussaat kennenlernt sowie erste Einblicke in die Marktwirtschaft bekommt. Doch danach war ich gefühlt nicht schlauer als zuvor. Immerhin: Man bekommt ein erstes Gespür dafür, was das Spiel von einem möchte bzw. was man zu tun hat, um Erfolge zu feiern. Manche Bereiche wie Forstwirtschaft oder Viehzucht werden aber gar nicht erst behandelt, während man auf die entsprechende Webseite verwiesen wird. DasProblem hierbei: Die Inhalte dort sind auch noch unvollständig, Videos (noch) nicht vorhanden und alles irgendwie „Work-in-Progress“. Doch davon lasse ich mich nicht aufhalten. Warum auch? Probieren geht über Studieren. Dennoch: Vor allem für Anfänger wäre eine etwas längere Tutorial-Kampagne mit durchaus auch komplexeren Zielen, aber auch Hinweisen, wie man sie erreichen kann, durchaus sinnvoll gewesen.So bleiben zumeist nur das Studium einschlägiger Foren bzw. das Betrachten von Tutorial-Videos, die von der höchst umtriebigen Community bereits zur Verfügung gestellt werden. Selbstredend ist es auch mit dieser Unterstützung ein weiter Weg von der theoretischen Kenntnis dessen, was man alles mit dem Landwirtschafts-Simulator 22 "anstellen" kann bis zur praktischen Umsetzung und darauffolgender Gewinn-Erwirtschaftung samt Re-Investition in neue Fahrzeuge oder mehr Felder.