Champions League

Einen Klick und ihr seid schlauer: Hier seht ihr alle enthaltenen Retro-Titel.

15 Jahre Spielhallen-Geschichte

Richtig gute 2D-Action: Black Tiger aus dem Jahr 1987 gefällt auch 2022.

Manchmal wird der Mann im Mond für seinen treuen Dienst belohnt – und wenn du ihn ganz lieb anschaust... dann schießt er vielleicht nicht auf dich.

Bis Mitte der 1990er Jahre ging nix über die Spielhalle: Arcade-Games hatten die beste Grafik, die neueste Technik und die präzisesten Eingabegeräte. Eine ganze Generation von Spielern wuchs auf mit Umsetzungen, bei denen man stets hoffte, dass sie möglichst nah dran am Spielhallen-Original waren. Als Besitzer von PC Engine oder Super Nintendo hatte man da natürlich bessere Karten als ein C64- oder Master-System-Spieler. Längst sind Konsolen und PCs natürlich drölfzigtausend mal so leistungsfähig wie das dickste Arcade-Board der frühen 90er – und wir haben das Glück, dass besonders Capcom Lust darauf hat, seine technisch blitzsauberen Arcade-Originale einem breiteren Publikum unterzujubeln.Im Februar 2021 luden die Japaner zum ersten Mal in ihr Arcade Stadium – zuerst Switch-exklusiv, ein paar Monate später waren dann die anderen Plattformen an der Reihe. Über 30 Retro-Klassiker waren am Start, diese wurden in Zehner-Sets verkauft, das "Grundspiel" mit einem Oldie war für jedermann gratis. Capcom Arcade 2nd Stadium setzt auf ein ähnliches Konzept, dreht aber an den Stellschrauben: Wieder ist die Basis-Software für lau in den Shops verfügbar, wer sich das Teil aus PSN, Xbox Store & Co. zieht, der bekommt aber erneut nur ein Spiel mitgeliefert – den schlichten, aber immer noch launigen Action-Plattformer SonSon aus dem Jahr 1984. Die 31 restlichen Spiele – zur Auswahl kommen wir gleich – kosten jeweils 3,99 Euro als DLC. Seid ihr also nur auf drei, vier, fünf Titel scharf, dann wäre der Einzelkauf eine Option; und immer noch günstiger als vergleichbare Retro-Serien (wie ACA NeoGeo oder die Arcade Archives) in den Online-Stores. Aber eigentlich ist der Kaufpreis für das gesamte "Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle" zu verlockend: 39,99 Euro für Retrogames, die einzeln über 130 Kröten kosten würden. Dieses Angebot kann aber nur richtig gut sein, wenn die enthaltenen Titel überzeugen. Dann mal los…Natürlich sind unter den insgesamt 32 Oldies aus den Jahren ’84 bis ’98 wieder etliche Titel, die schon in anderen Capcom-Sammlungen enthalten waren: Die Darkstalkers-Spiele steckten z.B. jüngst in der Capcom Fighting Collection , zwei Straßenklopper waren im Capcom Beat 'Em Up Bundle enthalten und Shoot'em-Ups wie 1943 Kai oder Eco Fighters gab es schon zu PS2-Zeiten als Teil von Klassiker-Collections. Insgesamt ist der Mix im 2nd Stadium aber ein ebenso bekömmlicher wie hochwertiger – mit prominenten Hits und schrulligen Games, die auch Retro-Afficionados nicht sofort parat haben.Kampfkünstler freuen sich über das allererste Street Fighter, die drei hochwertigen Alpha-Episoden und den unvermeidlichen zweiten Teil in der Hyper SF2 Anniversary Edition; dazu gesellen sich zwei Darkstalkers-Teile und das turbulente Super Gem Fighter Mini Mix. Ob man Mega Man: The Power Battle und Mega Man 2: The Power Fighters nun als Versus-Fighter oder Bossrush-Titel ansieht, sei euch überlassen – auf jeden Fall gibt es hier Robo-Duelle, die sicher noch nicht jeder Capcom-Fan kennt. Und bei den schick modellierten Pixel-Wrestlern in Saturday Night Slam Masters geht es ebenfalls hoch her. Kenner freuen sich über einen Gastauftritt vom Final-Fight-Bürgermeister und Figuren aus der Feder des Fist-of-the-North-Star-Zeichners Tetsuo Hara.