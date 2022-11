Sonic: The Lost Levels

Lunistice ist ein quietschbunter 3D-Platformer mit charmanter 32-Bit-Optik – und so ziemlich genau das Sonic-Spiel, das Segas Saturn einst verwehrt bliebt. Im Test verraten wir euch, warum das fünf Euro günstige Game richtig viel Spaß macht und damit der ideale Zwischendurch-Titel bis zum nächsten Hüpfspiel-Promi ist.