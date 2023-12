Mit Gangs of Sherwood veröffentlichten Appael Studios und Nacon kürzlich ein actionreiches Abenteuer in der Welt des berüchtigten Robin Hood. Ihr schlüpft in seine Rolle oder wählt einen seiner Gefährten, um für Gerechtigkeit zu kämpfen und euch schließlich dem Sheriff von Nottingham gegenüberzustellen. Allein oder mit bis zu drei Mitspielern helft ihr den Menschen des alten Englands, die immer stärker von ihren Tyrannen beherrscht werden. Auch wir haben fleißig Goldstücke gesammelt und uns das Spiel im Test genauer angesehen.

Gangs of Sherwood: Unterwegs als Robin von Locksley

Auf dem Weg zu Major Oak geht es zunächst durch einen hübschen Wald.

Vier Kampfstile, doch keiner ist perfekt

Am Ende der Missionen erwarten euch coole Bosse, die immer etwas mit "Von Nottingham" heißen.

Zu Beginn wähle ich aus vier Charakteren –– und lande direkt im Tutorial. Ursprünglich wollte ich einen Controller nutzen, gebe nach kurzer Zeit aber auf, weil sich mein Wurfanker einfach nicht werfen lässt. So spiele ich mit Maus und Tastatur, das funktioniert zumindest und die– in der Wildnis benutze ich teilweise besagten Anker, um meine Figur in die Luft zu schleudern, verwende eine Seilrutsche oder führe rasante Sprünge aus, um Platforming-Passagen zu meistern.Gangs of Sherwood kommt nicht mit einer offenen Welt daher, sondern lässt mich alles von einem Ort namensaus steuern. Dort starte ich meine Missionen, kaufe neue Combos und verbessere meine Fähigkeiten. Die Geschichte wird, die jeweils drei Aufträge beinhalten. Wenn ich nicht sterbe, habe ich einen davon in etwa 20 Minuten erledigt. Obendrauf kommen drei weitere Kapitel, die aber wenig mit der Story und mehr mit großen Kämpfen zu tun haben.Die Geschichte wird durch Zwischensequenzen erzählt und die einzelnen Figuren kommen häufig zu Wort. Manchmal sprechen sie auch, während ich schon loslaufen darf. Besonders gut gefallen mir aber die kurzen Szenen zum Einstieg jeder Mission, da hier alle agierendendargestellt sind und auf witzige Art und Weise das Erzählte in einer kurzen Szene spielen. Generell liegt für mich der Fokus aber im restlichen Spiel weniger auf der Geschichte als auf dem Gameplay, besonders den Kämpfen.Mit jeder Figur führe ich im Kampfbestehen. Teilweise kommen noch Sprünge oder Sprints hinzu, doch im Grunde ist das Kampfsystem sehr simpel gehalten. Dennoch muss ich mir erstmal merken, wie ich was ausführe und bin dankbar, dass es in Major Oak einen Raum zum Üben gibt. Verschiedene Tutorials zeigen mir, wie ich meine Waffe richtig einsetze und ich kann zudem zwischen den Charakteren wechseln, um herauszufinden, wer mir am besten gefällt.Als Robin von Locksley spiele ich eine Mischung aus Nah- und Fernkampf, da ich mehrmals mit der Faust zuschlage (drei Rechtsklicks), um dann besonders starke Pfeile abzuschießen (vier Linksklicks). Zielen muss ich nur grob, das genaue Aiming übernimmt das Spiel für mich. Lediglich für, die doppelten Schaden anrichten, muss ich mich mehr anstrengen. Da die Gefechte schnell und hektisch ablaufen, ist es manchmal gar nicht so leicht, in Ruhe zu fokussieren, wohin mein Pfeil fliegt.So wechsle ich von Robin zu Maid Marian, mit der ich allein aber nur schwer zurechtkomme, weil sie viel Schaden nimmt und zu wenig austeilt. Sie kämpft aus mittlerer Entfernung und hat für ein optimales Spielerlebnis definitiv einen Tank nötig, etwa Bruder Tuck oder Little John. John gefällt mir zuerst sehr gut, weil er hitzegeladene Attacken ausführt, eine hohe Verteidigung hat und sich seine Combos spannend anfühlen. Allerdings ist seine Reichweite miserabel, ich haue immer daneben und werde wütend, weshalb ich wieder zu Robin wechsle. Auch Bruder Tuck teste ich kurz an, doch er und sein Hammer sind mir viel zu langsam., aber dennoch machbar. Am besten gefällt mir Gangs of Sherwood mit mindestens einem Mitspieler.