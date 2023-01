2008 liefert Electronic Arts das fast perfekte Action-Horror-Spiel ab: Dead Space. Der düstere SciFi-Shooter an Bord des Bergbauschiffs USG Ishimura beeindruckt technisch wie spielerisch, schockt mit Zerstückelung und Terror-Sound – und er beglückt Kritiker wie Spielerschaft gleichermaßen. Zwei Nachfolger und ein Spin-off später ist der Ofen trotzdem aus, die Geschichte von Isaac Clarke ist zu Ende erzählt und die Verkaufszahlen von Dead Space waren zwar nicht der Horror, blieben aber unter den Erwartungen des Publishers. Nun ist die Marke wieder da: EAs Motive Studio hat den modernen Klassiker technisch auf den neuesten Stand gebracht und inhaltlich behutsam renoviert – liefern die Kanadier damit das perfekte Remake ab?

Das gute EA

Wie aus einem Guss: Anzug, Umgebung, Anzeigen – alles sieht superhochwertig aus.

Ein Tempel aus Stahl, Licht …und Blut

Ausflug in die Schwerelosigkeit: Obwohl Dead Space nur auf der Ishimura spielt, wird optisch einiges geboten.

Oops, he did it again.

Die Nekromorph sind mindestens so grausig wie 2008. Und das Zerlegen ebenso spaßig.

Heutzutage hat Publisher-Gigant Electronic Arts (Jahresumsatz: 7 Milliarden) bei der Gamer-Community einen großteils desaströsen Ruf, doch das war mal anders: In den nicht mal drei Jahren vom Herbst 2007 bis zum Frühjahr 2010 legte EA einen unwiderstehlichen Lauf hin, veröffentlichte ein Topspiel nach dem anderen und konnte mit der Performance seiner Studios hochzufrieden sein: Zwei Mass Effect -Episoden, Burnout Paradise Dante's Inferno , zwei Battlefield Bad Company -Teile, Need for Speed Shift , drei skate -Spiele und Dragon Age: Origins . Plus das Wii-Experiment Boom Blox , plus Army of Two , plus Command & Conquer: Red Alert 3 . Und natürlich Dead Space Da waren neue, aufregende Marken dabei, es gab große Rollenspiel-Epen und dazu hochwertige Fortsetzungen großer Namen, die zu Fan-Lieblingen wurden. Nach einem starken Need for Speed-Comeback im vergangenen November kommt nun das nächste Lebenszeichen von EA: Das 2015 von Jade Raymond gegründete Motive Studio hat sich des Horror-Klassikers Dead Space angenommen und ein Remake produziert, das sich nun beim 4Players-TÜV vorstellt. Das neue Dead Space wurde mit der Frostbite-Engine realisiert, dabei war es (O-Ton EA) "das erste und wichtigste Ziel dabei, das Originalspiel zu würdigen und die wichtigsten Elemente beizubehalten, die Dead Space 2008 zu einem so beeindruckenden Erlebnis machten." Das Remake will aber mehr bieten: keine Ladezeiten, keine Kameraschnitte, neue Erzählebenen, eine Stimme für Hauptcharakter Isaac, einen virtuellen Intensitäts-Regisseur, ein erweitertes Upgrade-System, freie Bewegung in der Schwerelosigkeit, frische Rätsel, neue Sekundärfeuer-Modi und natürlich ein dickes Upgrade bei Grafik und Sound. Soweit die Versprechungen – nun wollen wir überprüfen, ob EA liefert…Schnell wird klar, dass die schaurig-schöne, herrlich ausgeleuchtete und bis zum letzten Bolzen knackscharfe USG Ishimura der große Star des Spiels ist. Ich habe extra meine PS3 gestartet, die Dead-Space-Blu-ray eingelegt, ein paar Spielstände geladen und den ollen DualShock 3 geladen – um das Spielgefühl und die Atmosphäre von 2008 nochmal live zu spüren. Denn: In den 13 Jahren seit Schofield und Condrey jenes Biest losließen ist in der Spielewelt unglaublich viel passiert – und so stark, scharf und atmosphärisch dicht wie Dead Space in meiner Erinnerung auf seinem Horror-Thron sitzt, ganz so sieht die alte Version in echt eben nicht mehr aus. Man kann das Teil noch gut spielen, keine Frage – aber das neue Remake stellt den Youngtimer technisch massiv in den Schatten. Alles ist schöner und detaillierter, die Kontraste zwischen tiefem Schwarz und gleißendem Licht sind ungleich intensiver, die Apparaturen und Korridore der Ishimura sind plastischer, der dunkle Stahl wirkt schroffer. Auch Isaacs Waffen, wie der ikonische Plasmacutter oder der Ripper, sowie seine komplette Rüstung inklusive der Lebensanzeige an der Wirbelsäule sind sehr fein ausgearbeitet und können per frei drehbarer Kamera aus nächster Nähe bewundert werden. Wir konstatieren: Das neue Dead Space sieht richtig richtig stark aus.Ganz klar empfehle ich euch den Performance-Modus mit 60 fps, 2K-Auflösung und ohne Raytracing – dann fühlen sich Kameraschwenks perfekt smooth an. Im Qualitätsmodus mit seinen 30 Bildern ist dies leider nicht der Fall, und der marginale Detailgewinn dank 4K und Raytracing macht das meiner Meinung nach nicht wett. Dead Space bietet einen ganzen Schwung an sinnvollen Barrierefreiheit-Features, dazu die Option mit den klassischen Knopfbelegungen von Teil 1 oder 2 zu spielen. Es gibt nun vom Start weg fünf Schwierigkeitsgrade (einst: drei) und schon auf Stufe zwei wird man deutlich weniger mit Munition und Heilpacks zugeballert als im Original auf "leicht".Den Spielstand sichert ihr auch im Remake ganz klassisch, und zwar an den üppig verteilten Speicherpunkten. Daneben gibt es zwei weitere Arten von Terminals im Spiel: Im Shop könnt ihr Knotenpunkte (dazu gleich mehr), Munition, Medipacks und Waffen-Upgrades erstehen oder Dinge ins Lager stecken, falls euer (erweiterbares) Inventar überquillt. Dort belegen die Waffen, anders als im Original, neuerdings auch je einen Slot. Im Shop kann Isaac auch die Anzüge wechseln, die euch z. B. die Digital Deluxe Edition beschert. An den Werkbänken wiederum münzt man die besagten Knotenpunkte in Upgrades für seinen Anzug und die Waffen um – das betrifft relative hausbackene Attribute wie Schaden oder Nachladezeit. Im Remake gibt es ein paar zusätzliche Upgrade-Pfade, unterm Strich ist das Verbesserungssystem aber wenig aufregend oder motivierend. Immerhin können die eingesetzten Knoten gegen einen geringen Obolus wieder erlangt und neu verteilt werden.