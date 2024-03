Das bekannte Civ-Bild bietet auch Millennia: Eine Stadt, ein paar Einheiten und der Wunsch, sich zu einem Imperium zu entwickeln.

Frische Ideen im 4X-Geschehen

In neue Zeitalter gelangen Nationen ausschließlich durch Forschung. Wissen ist also das Grundnahrungsmittel für den Erfolg.

Das Baumenü wächst mit jeder abgeschlossenen Forschung immer weiter an. Das richtige Gebäude im richtigen Moment zu bauen, ist daher bei so viel Auswahl gar nicht so leicht.

Zuerst einmal: Keine gute Grafik! Optisch stinktgegen das fast acht Jahre alte Spiel deutlich ab. Zwar geht die Übersichtskarte noch als solche durch – eben übersichtlich – aber was sich die Entwickler beim Kampfbildschirm gedacht haben, weiß der Strategie-Teufel. Hier wäre sicher ein wenig mehr möglich gewesen, hätte sich Millennia mit dem Release noch ein wenig Zeit gelassen. Das wäre auch wegen des Balancings eine gute Idee gewesen, dennübertrieben, dass es hier Neulinge im Genre oder Leseunwillige, die keine Lust auf 60 Minuten Lektüre vor dem Spielstart haben, schonmal sauber aus der Bahn räumt.So ist beispielsweise die Domäne (Erklärung kommt noch) „Wilde Jäger“ derart overpowert, dass die sprichwörtliche Linde rauscht. Denn damit können Spieler nicht nur jede Menge hochwertige Nahrung in Form von Fleisch für ihre Hauptstädte einsammeln, sondern auch noch durch Freischaltung im Domänenbaum Kulturpunkte dafür einsacken. Und das ist, die es im Spiel gibt. Wer alle paar Runden einen Kulturbonus einsetzen kann, hat schnell einen deutlichen Vorsprung herausgespielt. Der Verdacht liegt nahe, dass es weitere Domänen gibt, die deutlich zu stark ausfallen, andere wirken etwas zu schwach auf der Brust, um zu überzeugen., werden sich einige jetzt fragen: Ja, allerdings!Damit es nicht zu langweilig wird,. Es gibt viele Parallelen zu Civ 6. Die wichtigsten Unterschiede: Der Spieler kontrolliert Regionen mit einer Hauptstadt und baut die Umgebung dann aus. Plantagen, Jagdlager, Holzfäller – je nach Untergrund (Grasland, Ebene, Sumpf, Wald und einiges mehr) lassen sich Ausbauten anlegen, die aber zum Teil erst im Lauf des Spiels erforscht werden müssen, so gibt es Minen erst im Zeitalter des Eisens.. Zu Beginn nur Nahrung, kommen bald Unterkunft, Luxuswünsche, das Verlangen nach Kunst, Religion und Bildung dazu, im späten Spiel noch Energie und Ideologien. Dabei helfen spezielle Rohstoffe auf den Geländefeldern, etwas Reis, Flachs oder Wild, auch Eisen oder Marmor sind möglich. Sie alle haben im späteren Spiel gute Eigenschaften, die man dann meist auch dringend braucht.Die Zeitalter sind nicht alle festgelegt und kommen innerhalb vorgegebener Runden, sondern sie werden erforscht. Wer als erster von der Steinzeit in die Bronzezeit vordringt, erhält einen Bonus: Innovationspunkte, neben Kultur die zweite starke Währung im Spiel. Sind 100 Punkte gesammelt, ist es eine Frage der Zeit, bis das Spiel einen nützlichen Bonus spendiert. In vielen Zeitaltern gibt es aber mehr als eine Alternative. So kann ein Spieler, wenn er als Erster soweit ist, statt ins Zeitalter des Eisens auch in das der Helden vordringen, mit Helden Quests lösen und so. Oder statt ins Zeitalter der Könige in das der Monumente gelangen, das sich ebenfalls ganz anders spielt als das Standard-Zeitalter der Ära.Das ist unbestritten eine coole Idee,: Ohne Wissen geht nix! Tatsächlich müssen Spieler von Beginn an in ein Wettrennen um Wissen eintreten, wenn sie eine Chance haben wollen, jemals als Erster das nächste Zeitalter für alle Nationen festzulegen. Der schnelle Ausbau von Wissensquellen ist also Pflicht unddoch empfindlich ein. Momentan sind die Vorteile, das Zeitalter-Rennen für sich zu entscheiden, einfach zu gut, um es nicht zu tun.