Auf der letzten gamescom hatte Ubisoft mit Die Siedler eine Neuauflage des wuseligen Aufbau-Strategiespiels angekündigt. Auf der diesjährigen Messe konnten wir das Spiel, das unter der Leitung von Serienschöpfer Volker Wertich entsteht, selbst ausprobieren und erste Siedlungen errichten.

Die fortgeschrittene Siedlung in der Neuauflage der Siedler. Mit dem Hafen können weitere Träger angefordert werden.

In der Nahansicht sind viele kleine Details und liebevoll animierte Siedler-Charaktere zu sehen - inkl. Slapstick-Einlagen.

Ganz im Gegensatz zum glücklicherweise eingemotteten Die Siedler: Königreiche von Anteria und zu Die Siedler 7 , das stark von Brettspielen inspiriert war, geht die Neuauflage wieder zurück zu den Wurzeln der Serie - obgleich der dritte Teil augenscheinlich den größten Einfluss ausgeübt hat. Der Start einer Partie erinnert jedenfalls sehr an die Klassiker. Kaum hat ein Schiff aus der alten Welt an Land angelegt, wuseln gleich die ersten Siedler die malerische Küste entlang ...Wie immer lassen sie sich nicht einzeln steuern. Sie haben ein Eigenleben, befolgen aber brav die Befehle des Spielers. Zunächst kümmert man sich um die ersten Ressourcen: Ein Holzfäller sorgt für Baustämme, die zum Sägewerk gebracht werden müssen, damit dadurch Bretter als neue Baumaterialien für Häuser entstehen. Schon hier fällt auf, dass die Karte in Hexfelder unterteilt ist und dass die Einwohner in fünf größere Kategorien zusammengefasst wurden. So gibt es Träger, Baumeister, Arbeiter, Militär und Spezial. Träger bringen Rohstoffe und Waren von A nach B - ohne Fahnen und auch ohne Wege. Wege können optional manuell gebaut werden. Sie sorgen dafür, dass sich die Siedler dort schneller fortbewegen. Später sind Straßen die Voraussetzung für Eselkarren. Baumeister sind für die ganzen unterschiedlichen Gebäude verantwortlich. Arbeiter wiederum werden für deren Betrieb benötigt, wie zu.B. für das Sägewerk. Spezielle Werkzeuge für jeden Job werden nicht benötigt.Baumeister und Arbeiter werden übrigens aus den Trägern rekrutiert, die somit die Standard-Siedler sind. Außerdem können Träger für das Militär verpflichtet werden. Sie können klassische Rollen wie Nahkämpfer mit Keule oder Bogenschütze übernehmen und im Trainingslager für den Ernstfall üben. Direkt steuern lassen sich die militärischen Einheiten nicht, aber sie können einem Helden zugewiesen werden, den man direkt kontrollieren kann; zu den Spezialkräften dürften Helden zählen. Eine ausgewogene Mischung aus diesen fünf Siedler-Kategorien ist entscheidend für den Erfolg - vor allem die Träger als Grundlage für den Transport gilt es nicht zu unterschätzen.Die Siedler haben Hunger und müssen mit Nahrung versorgt werden, denn sonst legen sie ihre Arbeit nieder. Hier kommen Fischer, Jäger und Sammler (allesamt Arbeiter) ins Spiel, wobei Beerensammler und Jäger mit den Holzfällern um den Wald konkurrieren, da Tiere im Wald leben und dort ebenfalls Beeren wachsen. Ubisoft verspricht in dem Zusammenhang eine aufwändige Simulation der Population von Hasen, Wildschweinen und Hirschen. Doch zurück zur Nahrung: Die grundlegenden Nahrungsmittel werden neuerdings in Wohnhäusern gekocht und später an hungrige Siedler und Siedlerinnen verteilt - oder man errichtet spezialisierte Zwischenlager wie einen Marktstand, um die Transportwege zu verkürzen.An dieser Stelle bemerkt man die Pre-Alpha-Phase, denn viele wichtige Informationen sind derzeit gar nicht verfügbar. So lassen sich Informationen zu Produktivität, Effektivität und Zufriedenheit nur umständlich oder gar nicht anzeige;hier wird aber Abhilfe versprochen. Zumindest bekommt man durch die ebenso niedlich wie aufwändig animierten Siedler direkt bei der Betrachtung einen Hinweise auf etwaige Macken oder Probleme - und wie gewohnt stellt sich ein gemütlicher Aquariumeffekt beim Zuschauen des munteren Treibens ein. Der Wuselfakor ist also zurück.Nun muss das Reich ausgebaut werden, um an neue Ressourcen wie Kupfer, Erz oder Hartholz zu kommen. Hierzu baut man an der Grenze bestimmte Türme, die durch das Militär besetzt werden und die das Gebiet schrittweise mit dem Versetzen von Grenzsteinen annektieren. Feste Sektoren wie in Die Siedler 7 gibt es nicht. Außerdem ist es langsam an der Zeit, fortgeschrittene Gebäude wie einen Hafen oder ein Rathaus zu bauen: Durch den Hafen kommen neue Siedler der Standard-Kategorie Träger ins Reich und mit dem Rathaus werden neue Gebäude, Warenketten und Upgrade-Möglichkeiten für bestehende Bauwerke freigeschaltet. Klemmt es übrigens an einer Stelle im Reich, können die Gebäude einen "Boost" durch zusätzliche Arbeitskraft erhalten, den man manuell anfordern muss. Auch die Prioritäten von Bauwerken können praktischerweise festgelegt werden.