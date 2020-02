Dungeons & Dragons soll wachsen:



Publisher Hasbro hat Wizards of the Coast samt aller Lizenzen 1999 übernommen und sieben Spiele in Entwicklung, darunter auch Publisher Hasbro hat Wizards of the Coast samt aller Lizenzen 1999 übernommenund, darunter auch Dungeons & Dragons: Dark Alliance . Bis 2025 soll jedes Jahr ein D&D-Titel erscheinen.

Nach dem Absturz des Nautiloiden beginnt das Spiel irgendwo östlich von Baldur's Gate.

Vorhang auf für großes Fantasykino: Ein Flaggschiff in Schneckenform segelt majestätisch durch die Luft, ein so genannter Nautiloid. An Bord befindet sich ein Mind Flayer, den man auch Illithid oder Gedankenschinder nennt - mancher erinnert sich vielleicht an den gleichnamigen Boss aus der Netflix-Serie Stranger Things. Das sind überaus intelligente, psionisch begabte Zwitter, die durch Welten reisen und aufgrund ihrer Tentakelfratzen an Cthulhu-Monster erinnern. Das kommt nicht von ungefähr: Gary Gygax (1938 - 2008), der Erfinder von Dungeons & Dragons, konzipierte die Mind Flayer nach dem Cover des Romans "The Burrowers Beneath" von Brian Lumley, der das Universum von H.P. Lovecraft mit seinen Geschichten erweiterte.Dieses Baldur's Gate 3 beginnt also nicht gemütlich in einer Taverne, die von Ratten im Keller geplagt wird, oder in der Obhut eines Zauberers, der plötzlich von Attentätern ermordert wird. Die Belgier unterstreichen im Auftrag von Hasbro und Wizards of the Coast ihren Triple-A-Anspruch, der das Studio übrigens auf über 300 Mitarbeiter wachsen ließ, und gehen nicht nur technologisch mit diesem Intro sofort in die Vollen, sondern auch erzählerisch, indem sie auf den ikonischen Horror dieser gefürchteten Weltenwanderer setzen.Was ist so schrecklich an ihnen? Das sieht man an Bord des Schiffes, wenn die Kamera im Intro ganz nah ran zoomt: Der Mind Flayer treibt seinen gefesselten Opfern fiese Würmer mit messerscharfem Piranhamaul durchs Auge. Und wie es bei Kaulquappen so üblich ist, wollen die noch wachsen...Er will die Gefangenen nicht in erster Linie quälen, sondern versklaven. In der Welt von Dungeons & Dragons sorgt dieser Eingriff also für mehr als eine Gehirnwäsche - es geht um eine Transformation: So wird aus einem Elf, Gnoll oder Ork irgendwann auch ein Illithid, in seltenen Fällen sogar ein höherer Ulitharid. Aus Tiefengnomen, Betrachtern oder gar Drachen können ganz andere Kreaturen entstehen.