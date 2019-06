"Imhotep - Das Duell" ist komplett auf deutsch bei Kosmos erschienen. Es kostet 16,99 Euro.

Imhotep ist die Zwei-Spieler-Variante des großen Vorbildes.

Auch Pyramiden werden gebaut. Je mehr Teil man platziert, desto höher die Punktzahl.

...des großen Imhotep , das 2016 zum Spiel des Jahres nominiert und bereits mit "Eine neue Dynastie" erweitert wurde, wandelt diese kleine Variante für zwei Baumeister. Phil Walker-Harding hat seine Aufbaustrategie für bis zu vier Spieler auf die wesentlichen Elemente reduziert, so dass jetzt nur noch zwei Leute in der Rolle von Nofrete und Echnaton um die Wette ihre Pyramiden und andere Gebäude errichten. Trotz der reduzierten Komplexität erkennt man aber noch die wesentlichen Elemente des Vorbildes.In der Mitte des Tisches liegt der Hafen mit seinem neun Felder großen Raster für die Arbeiter sowie den sechs Anlegestellen. Dort sind die angekommenen Boote vertäut, auf denen sich bis zu drei Waren befinden, die man abladen kann. Sobald man das macht, darf man seine Obelisken, Pyramiden, Tempel oder Grabkammern in der eigenen Stadt ausbauen, die als illustrierte Leiste dargestellt. Je nachdem wie geschickt man sammelt und platziert, bekommt man am Ende mehr Siegpunkte pro Gebäudetyp.Wie kommt man an die Waren? Der Hafen ist in Reihen und Spalten unterteilt, die man mit seinen Arbeitern besetzen darf. Egal wo man sie platziert, erreichen sie über die horizontale oder vertikale Linie immer zwei unterschiedliche Boote - also hatman eine gewisse Auswahl. Die Crux ist allerdings, dass man sich die Waren auf einem Boot mit dem konkurrierenden Spieler teilen muss, sobald auch er einen oder zwei Arbeiter dort hat - maximal passen ja drei in eine Reihe oder Spalte.Für das Abladen gibt es zwei klare Regeln, die geschicktes Platzieren und etwas Abräumtiming belohnen: Der dem Boot am nächsten stehende Arbeiter darf die entfernteste Ware abladen - also das, was im hinteren Teil des Bootes liegt; der nächste bekommt das mittlere und der am weitesten entfernte Arbeiter darf das Plättchen ganz vorne nehmen. Aber abladen darf man erst, wenn mindestens zwei Arbeiter, egal welcher Farbe, irgendwo stehen.Hier kommt dann etwas Taktik ins Spiel, denn man weiß ja, welche Waren man noch dringend für den nächsten Bonus braucht - und kann dabei auch ein Auge auf die Gebäude des Konkurrenten werfen. Wer unbedingt eine Ware braucht, sollte seinen Arbeiter als Erstes an die richtige Stelle in der Reihe der Spalte setzen und darauf hoffen, dass der andere dort ebenfalls eine Figur platziert, denn dann kann man im nächsten Zug abräumen. Und in der Regelvariante B gibt es sogar exklusive Gebäudeboni: Wer z.B. als Erster den fünften Obelisken errichtet, erhält satte zwölf Punkte.Im Idealfall bekommt man auch mal alle Waren eines Bootes, wenn dort nur drei eigene Arbeiter warten. Aber es kann sichauch lohnen eine Reihe mit zwei fremden Arbeitern entladen zu lassen, weil dem Gegenspieler dann etwas entgeht, weil dann irgendwo Platz ist oder frische Plättchen für bessere Beute sorgen. Man darf in seinem Zug entweder eine Figur setzen, ein Boot entladen oder eine Spzeialfähigkeit der blauen Plättchen einsetzen - dazu gehört dann z.B. das mehrfache Setzen oder Entladen sowie das Tauschen von Plättchen. Wer diese Boni clever nutzt, kann sich einige Vorteile verschaffen, bis es zur Endabrechnung kommt, sobald nur noch ein voll beladenes Boot im Hafen liegt.