Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Escape from Tarkov

Einsteiger-Guide

Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov kann Anfänger mit seinen vielen Mechaniken und dem schnellen Ausrüstungsverlust überfordern - mehr dazu in unserer Vorschau. Wir haben euch ein paar Tipps zusammengefasst, die den Einstieg etwas vereinfachen dürften. Alle Steuerungstipps beziehen sich auf die Voreinstellung und können im Menü frei belegt werden.



Entscheidet euch zunächst für eine Karte! Die Maps sind zum Teil richtig groß, unübersichtlich und bieten dutzende Loot-Spots und natürlich Ausgänge. Entscheidet euch zunächst für eine einzelne Map, am besten die „Anfänger-Karte“ Customs. Sucht euch eine Übersichtskarte aus dem Internet auf der die Ausgänge mit Namen markiert sind und lernt die Calls und wichtigen Punkte, damit ihr euch schnell orientierten könnt. Factory ist eine Nahkampf-Karte, die sich nur bedingt zum Kennenlernen der Spielmechanik eignet.



Startet erstmal als Scav. Mit dem alle 20 Minuten verfügbaren Scav könnt ihr einigermaßen gefahrlos über die Karten streifen. Zwar sterbt ihr hier auch ab und zu recht schnell, aber ihr verliert erstmal keine eigene Ausrüstung. Übt euch zunächst in Orientierung und dem Umgang mit verschiedenen Startwaffen. Außerdem wichtig: Schafft ihr es lebend aus dem Kampfgebiet, erhaltet ihr Ausrüstung für euren PMC oder könnt erste Items zu Geld machen.



Nutzt alle Bewegungs-Optionen: Ihr könnt euch mit Q oder E um Deckung lehnen, die Duck-Stellung per C+Mausrad anpassen oder die Laufgeschwindigkeit mit dem Mausrad verändern. Werft euch mit X in Deckung und haltet notfalls per ALT eure Waffe über niedrige Deckungen für Deckungsfeuer.



Achtet auf Geräusche: Beinahe jede Bewegung macht ein eindeutiges Geräusch. Laufen ist laut, sprinten noch lauter. Metall, Holz, Glasscherben und Co. verraten Schritte, aber auch wenn man sich durch Gebüsch bewegt erzeugt ihr Lärm. Spielt mit Kopfhörern, um eure Feinde besser orten zu können.



Schaut euch im Menü das Angebot der Händler an und untersucht (Rechtsklick, „examine“) alle noch unbekannten Gegenstände. Dies bringt euch nämlich wertvolle Erfahrungspunkte, ohne euch in Gefahr zu bringen.



Schießt als Scav nicht sofort auf andere Scavs. Diese sind nämlich nur hinter Spieler-PMCs her und ignorieren euch, solange ihr friedlich bleibt. Studiert außerdem das Verhalten der KI-Kämpfer – diese laufen oft Routen ab oder verhalten sich etwas erratisch. Benimmt sich ein Scav etwas zu taktisch, sucht effizient Deckung oder durchsucht Verstecke, wird er vermutlich von einem Spieler gesteuert. Spieler-Scavs könnt ihr ungestraft töten – müsst es aber nicht. Mit F1 könnt ihr euren Scav etwas auf russisch brabbeln lassen und so ggf. suggerieren, dass ihr nur ein KI-Kamerad sein.



Schon zu Beginn könnt die unterschiedlichen Scav-Messer, die ihr aus den Runs mitbringt beim Händler „Peacekeeper“ gegen eine MP-5 oder eine P226R tauschen. Sowohl MP als auch Pistole sind durchaus brauchbare Waffen, wenn ihr die richtige 9MM-Munition im Magazin habt – und im Grunde kostenlos. Es lohnt sich also, auch die Messer anderer gefallener Scavs zu sammeln.



Achtet auf Customs vor allem auf die Gebiete "Dorms", "Gas Station" und "Big Red". Bei Dorms und der Tankstelle findet sich unter Umständen der Boss-Scav Reshala, der einerseits hart zu knacken ist und andererseits auch Gruppen von hochleveligen Spielern anzieht, die hier farmen. Gerade in Dorms finden sich aber wichtige Quest-Items - kommt hier also am besten erst gegen Ende eines Raids her und seht euch vor.



Oft stehen euch als PMC mehrere Ausgänge zur Verfügung. Diese sind aber nicht immer offen. Auf Customs ist z.B. der Ausgang „Smuggler's Boat“ nur dann aktiv, wenn am Strand ein Lagerfeuer brennt. RUAF-Roadblock funktioniert nur, wenn ein Suchscheinwerfer angeschaltet ist. Informiert euch ggf. in den Wikis, wenn ihr sichergehen wollt.



Euer Inventarplatz im Lager ist begrenzt – und wertvoll. Nehmt eure Waffen auseinander um Platz zu sparen. Klappt dafür die Schulterstützen ein, nehm Griffe, Visiere und sonstiges Gedöns ab und lagert es in Rucksäcken oder Rigs. Packt Rucksäcke in Rucksäcke, um Platz einzusparen.



Kein Verlust in Tarkov ist für immer: Verkauft Waffen, die ihr eh nicht benutzen wollt. Ihr braucht keine 20 AKs im Inventar, auch wenn ihr hin und wieder eine verliert. Verkauft Rucksäcke, Rigs, Rüstungen, Magazine und Munition, die ihr aus Scavruns mitbringt und die euch keinen Nutzen bringen. Aber Vorsicht: Es gibt einige Gegenstände, die für Quests oder für Tausch-Items gebraucht werden. Überprüft notfalls per Wiki-Suche, ob ihr Dinge verticken könnt, oder besser „für später“ in einem Rucksack ablegt.



teuer versichern lassen. Aber Achtung: sterbt ihr und ein Spieler nimmt euren Kram mit nach Hause, hilft auch eine Versicherung nicht. Überlegt euch also, was ihr versichern lassen wollt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die Sachen wiederzusehen. Außerdem bekommt ihr den Kram nicht sofort wieder - je nach Versicherer, kann es einige Tage dauern, bis ihr im Nachrichten-Fenster von dem jeweiligen Händler angesprochen werdet. Und Achtung: reagiert ihr hier nicht schnell genug, ist das Zeug ebenfalls weg.



Die Händler haben Quests für euch! Checkt, ob ihr Aufgaben erfüllen könnt, denn meist gibt es dafür eine ordentliche Belohnung. Außerdem könnt ihr die Händler für bessere Gegenstände aufleveln. Dafür müsst ihr aber meist recht viel Kohle beim jeweiligen Charakter ausgeben – und das kann dauern.



Erfahrungspunkte bekommt ihr nur als PMC! Hier zählt aber jede Aktion: Egal ob Durchsuchen, Erkunden, Feinde töten oder Heilung, fast alles bringt Erfahrungspunkte. Auch Skills können nur als PMC verbessert werden. Beides ist wichtig: immerhin werden erst mit höheren Levels neue Handelsmöglichkeiten wie der Spieler-Marktplatz „Flohmarkt“, ein weiterer Händler oder ertragreichere Quests freigeschaltet.

Verliebt euch nicht zu sehr in eure Ausrüstung. Selbst wenn ihr sie nicht im Gefecht verliert, wird sie spätestens bei einem der regelmäßigen Wipes verloren gehen. Immerhin ist Escape from Tarkov noch in der Beta - und wird es auf absehbare Zeit auch noch bleiben.



Abschließend: Informiert euch bis zum Relaese in den Wikis! Escape from Tarkov erklärt euch viele Dinge nicht innerhalb des Spiels. Auch deshalb gibt es ausführliche Wikis, die von der Community intensiv gepflegt werden. Wenn ihr wissen wollt, welche Items später nützlich sind, welche Schlüssel ihr für welche Tür benötigt oder welche Waffenteile sich besonders lohnen: Macht euch schlau!

Dinge die ihr besonders liebhabt, könnt ihr vor einem PMC-Ausflug auch. Aber Achtung: sterbt ihr und ein Spieler nimmt euren Kram mit nach Hause, hilft auch eine Versicherung nicht. Überlegt euch also, was ihr versichern lassen wollt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die Sachen wiederzusehen. Außerdem bekommt ihr den Kram nicht sofort wieder - je nach Versicherer, kann es einige Tage dauern, bis ihr im Nachrichten-Fenster von dem jeweiligen Händler angesprochen werdet. Und Achtung: reagiert ihr hier nicht schnell genug, ist das Zeug ebenfalls weg.Diefür euch! Checkt, ob ihr Aufgaben erfüllen könnt, denn meist gibt es dafür eine ordentliche Belohnung. Außerdem könnt ihr die Händler für bessere Gegenstände aufleveln. Dafür müsst ihr aber meist recht viel Kohle beim jeweiligen Charakter ausgeben – und das kann dauern.! Hier zählt aber jede Aktion: Egal ob Durchsuchen, Erkunden, Feinde töten oder Heilung, fast alles bringt Erfahrungspunkte. Auch Skills können nur als PMC verbessert werden. Beides ist wichtig: immerhin werden erst mit höheren Levels neue Handelsmöglichkeiten wie der Spieler-Marktplatz „Flohmarkt“, ein weiterer Händler oder ertragreichere Quests freigeschaltet.

vor allem auf die Gebiete "Dorms", "Gas Station" und "Big Red". Bei Dorms und der Tankstelle findet sich unter Umständen der Boss-Scav Reshala, der einerseits hart zu knacken ist und andererseits auch Gruppen von hochleveligen Spielern anzieht, die hier farmen. Gerade in Dorms finden sich aber wichtige Quest-Items - kommt hier also am besten erst gegen Ende eines Raids her und seht euch vor.Oft stehen euch als PMCzur Verfügung. Diese sind aber nicht immer offen. Auf Customs ist z.B. der Ausgang „Smuggler's Boat“ nur dann aktiv, wenn am Strand ein Lagerfeuer brennt. RUAF-Roadblock funktioniert nur, wenn ein Suchscheinwerfer angeschaltet ist. Informiert euch ggf. in den Wikis, wenn ihr sichergehen wollt.Euerist begrenzt – und wertvoll. Nehmt eure Waffen auseinander um Platz zu sparen. Klappt dafür die Schulterstützen ein, nehm Griffe, Visiere und sonstiges Gedöns ab und lagert es in Rucksäcken oder Rigs. Packt Rucksäcke in Rucksäcke, um Platz einzusparen.Kein Verlust in Tarkov ist für immer:. Ihr braucht keine 20 AKs im Inventar, auch wenn ihr hin und wieder eine verliert. Verkauft Rucksäcke, Rigs, Rüstungen, Magazine und Munition, die ihr aus Scavruns mitbringt und die euch keinen Nutzen bringen. Aber Vorsicht: Es gibt einige Gegenstände, die für Quests oder für Tausch-Items gebraucht werden. Überprüft notfalls per Wiki-Suche, ob ihr Dinge verticken könnt, oder besser „für später“ in einem Rucksack ablegt.





Eingesendet von 4P-Tipps-Team