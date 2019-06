Der 4Players Kommentar: Shenmue 3 - geht`s noch, Deep Silver?

Shenmue 3 - geht`s noch, Deep Silver?

Ich habe Shenmue im Dezember 2000 die höchste Wertung verliehen, mit der ich je ein Spiel ausgezeichnet habe - satte 95%. Das war damals, als offene Welten und Motion-Capturing noch nicht so etabliert waren wie heutzutage, sowohl visuell als auch spielmechanisch ein außergewöhnliches Ereignis.Warum erzähle ich das? Weil ich Shenmue 3 ohne zu zögern im Juni 2015 über Kickstarter unterstützt habe - sofort als es angekündigt wurde. Mir war schon klar, dass Yu Suzuki und sein Team nicht mehr an die Faszination der Premiere anknüpfen können. Aber ich wollte dieses fernöstliche Abenteuer einfach weiter spielen und nochmal mit Ryu unterwegs sein. Das war, so sentimental das klingt, auch eine Herzensangelegenheit.Und damit war ich nicht allein. Immerhin konnte Ys Net über 6,3 Millionen Dollar von über 64.000 Unterstützern für die PS4- und PC-Version einsammeln - was für ein unglaublicher Vertrauensvorschuss! Aber die Tücken der Schwarmfinanzierung zeigten sich bald: Das Projekt wurde verschoben, man wollte noch mehr Zusatzziele umsetzen, zeigte aber kaum etwas. Im August 2017 schloss man ein weltweites Publishing-Abkommen mit Deep Silver.Damals kommentierte CEO Klemens Kundratitz:"Shenmue ist eine der wenigen Marken, die nicht nur Videospielgeschichte geschrieben haben, sondern auch eine bis heute nicht abreißende Leidenschaft innerhalb der Gaming-Community hervorrufen. Wir freuen uns darauf, unser globales Publishing-Netzwerk zu nutzen, um diesen mit Spannung erwarteten AAA Titel bestmöglich zu unterstützen."Der Respekt vor dieser Leidenschaft scheint aber aktuell nicht so groß zu sein wie der potenzielle Umsatz über den Epic Games Store. Sonst würde man mich als Unterstützer zwei Jahre später nicht mit so einem dreisten PR-Geschwätz verarschen. Ich zitiere aus der E-Mail, die ich als "Update Nr. 102" von Ys Net bekommen habe:"We areto announce that Shenmue III for PC will be will be an Epic Games Store exclusive. Development for Shenmue III has been moving forward using Unreal Engine and the support we have received from Epic has been excellent., it was decided together with Deep Silver after much discussion that the Epic Games Store would be the best distribution platform option."Man ist glücklich darüber, dass man in dieses spielepolitische Wespennest sticht und allen Kunden, denen man Steam versprochen hatte, plötzlich Epic serviert? Gerade Deep Silver ist also glücklich darüber, dass es erneut einen vollkommen überflüssigen Shitstorm geben wird, der auch die Marke Shenmue beschädigt? Nicht falsch verstehen: Damals war Steam nur eine Randnotiz, aber sicher nicht der Hauptgrund dafür, dass jemand Shenmue 3 unterstützt hat.Und ich bekomme mein Shenmue 3 wie jeder andere am 19. November auf dem PC und/oder der PS4. Es ist auch okay, wenn ein Publisher für neue (!) Projekte und mehr Umsatz mit Epic zusammen arbeitet. Aber mir geht es um die Kommunikation: Hier haben Kunden bereits mit Aussicht auf Steam bezahlt. Da ist man nicht "happy", sondern bittet mal so richtig um Entschuldigung.Aber was mich so richtig sauer macht, ist dann die scheinheilige Begründung, die mich für blöd verkauft! Der wichtigste Grund für das Streichen von Steam ist also tatsächlich "the most enjoyable experience", also das möglichst unterhaltsamste Spielerlebnis auf dem PC. Das muss man erstmal sacken lassen, damit der Sarkasmus den Puls beruhigen kann......denn wie wir alle wissen, unterscheidet sich ja der Spielspaß je nach digitalem Vertrieb ganz erheblich - deshalb geben wir ständig unterschiedliche Wertungen für Steam, GoG, UPlay, EAPlay, PSN, XBL & Co. Deshalb konnte Metro Exodus mit so außergewöhnlicher KI auf dem PC punkten, weil es über den "Epic Artificial Intelligence Cluster2 ausgeliefert wurde. Das ist so wie bei Netflix, Amazon Prime & Co: Da kann ein und derselbe Film gaaaaanz anders wirken...Sag mal, geht's noch Deep Silver? Warum sagt ihr nicht, dass ihr über den Epic Games Store mehr Umsatz macht - und dafür Steam streicht? Das wäre zumindest ehrlich! Dass ihr kein Fingerspitzengefühl habt, ist das eine. Aber dass ihr darüber hinaus noch derartigen Humbug zusammen fabuliert, macht mich einfach nur sauer. Das ist auch eine Art von Feigheit vor der Wahrheit, die mich deshalb so anwidert, weil gerade dieses Spiel mit seinem Helden für etwas anderes steht - für Mut, für Stolz und Geradlinigkeit.Yu Suzuki sagte nach dem Vertriebabkommen:"Das bestärkt mich in meinem Vertrauen, dass wir für Shenmue 3 den perfekten Partner gefunden haben."Jörg LuiblChefredakteur