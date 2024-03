Die Sims: Im zweiten Anlauf soll es nun doch noch einen Film geben

Fans warten bereits seit einiger Zeit auf eine Fortsetzung vonjahrzehntelang geführter Lebenssimulation. Doch nun gibt es Neuigkeiten zu einem völlig anderen Projekt, an dem unter anderemundbeteiligt sein sollen.Berichten zufolge wird nämlich an einergearbeitet, für die man Herron, die sowohl für die erste Staffel um den Gott der Täuschung für Disney+ als auch bei vier Folgen von Netflix‘ Sex Education Regie führte.Wie The Hollywood Reporter berichtet , soll auch daszum Die Sims-Film zumindest teilweise aus Herrons Feder stammen. Hinter dem Projekt steht die, die Hollywood-Star Margot Robbie, die neben ihrer Hauptrolle im gelobten Barbie-Film unter anderem auch an der Seite von Leonardo Di Caprio in The Wolf of Wall Street zu sehen war, gemeinsam mit Tom Ackerly, Josey McNamara und Sophia Kerr betreibt.Auch Roy Lee und Miri Yoon vonsowie Entwickler und Publishersind mit der Produktion der filmischen Umsetzung der Sims betraut. Handfeste Details, worum es in eben jener gehen soll, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ob wir uns also auch auf der großen Leinwand auf abgedrehte Szenen, wie es sie im Spiel am laufenden Band zu sehen gibt, einstellen können oder der Sims-Film einen womöglich ernsteren Weg einschlägt, bleibt derweil offen.Die Sims-Reihe zähltzu den populärsten Videospielserien, wurde ihr erster Teil doch bereits im Jahreveröffentlicht. Geschaffen wurde sie vom legendären Spieledesigner, dem bereits elf Jahre zuvor mit SimCity der Durchbruch gelang. Mit mehr als 200 Millionen verkauften Exemplaren blicken Die Sims auf über zwei Jahrzehnte voller Fortsetzungen, Ableger und Erweiterungen zurück.Es ist im Übrigen, dass man sich an eine Filmadaption EAs populärer Lebenssimulation wagt: Schonplante Fox eine Live-Action-Adaption der Spielereihe, ehe diese eine gefühlte Ewigkeit in der Luft hing.dann die ernüchternde Nachricht: Mit der Fusion von Disney und Fox wurden die Arbeiten offiziell eingestellt und das Projekt verworfen. Wie es derweil um