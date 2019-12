Kalypso Media: Neues Studio in Deutschland geplant; Commandos-Reihe soll fortgesetzt werden - 4Players.de

Die Kalypso Media Gruppe möchte im ersten Quartal 2020 ein neues Entwicklungsstudio in Deutschland eröffnen , und zwar im Großraum Frankfurt / Rhein-Main. Das neue Studio soll sich explizit mit der Entwicklung eines neuen Spiels aus der Commandos-Reihe für PC und Next-Generation-Konsolen befassen."Wir möchten unsere internen sowie externen Entwicklungskapazitäten in den nächsten Jahren massiv quantitativ und qualitativ aufstocken. Die Gründung eines weiteren deutschen Studios ist ein klares Bekenntnis, nicht nur zu unseren eigenen Wachstumsplänen, sondern auch zum Games-Standort Deutschland in Bezug auf die potentielle wirtschaftliche Förderung und die steigende kulturelle Akzeptanz in unserem Land", so Simon Hellwig, Geschäftsführer und Gründer der Kalypso Media Group GmbH. "Commandos ist eine großartige, weltweit bekannte Marke und wir werden alles daransetzen, die Erwartungen der globalen Community zu erfüllen und können es kaum erwarten, loszulegen."Als Studio Director wurde Jürgen Reußwig, ehemals Studioleiter bei Sunflowers und Geschäftsführer der Games Distillery, verpflichtet. Laut Reußwig wird Kalypso am neuen Standort "einen echten 'Commandos'-Nachfolger entwickeln, der sowohl für PC als auch für Konsolen funktioniert und auch zeitgleich auf allen Plattformen" erscheint. Für die Neugründung werden Mitarbeiter gesucht ( www.kalypsomedia.com/studio-jobs )."Ich bin zugleich stolz und glücklich die Weiterentwicklung von 'Commandos' - dem Echtzeit-Taktik-Klassiker schlechthin - am Standort Deutschland zu realisieren. Ein Projekt dieser Größenordnung ist in Deutschland immer noch eher selten und eine großartige Chance für engagierte Entwickler. Ich bin überzeugt dass die Marke 'Commandos' und das konkrete Projekt sowohl für erfahrene Entwickler, als auch Neueinsteiger von größtem Interesse ist und freue mich auf zahlreiche Bewerbungen", sagte Jürgen Reußwig.Kalypso Media wird Commandos 2 - HD Remaster und Praetorians - HD Remaster am 24. Januar 2020 für PC veröffentlichen. Die Konsolen-Versionen (PlayStation 4 und Xbox One) werden im Frühjahr 2020 folgen. Commandos 2 - HD Remaster wird außerdem noch für Switch, Mac und Linux erhältlich sein.