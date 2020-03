Call of Duty: Modern Warfare 2: Dataminer entdeckt weiteren Hinweis auf Remaster der Kampagne

Dataminer behaupten, bei der Code-Analyse des letzten Updates für Call of Duty: Modern Warfare auf einen weiteren Hinweis für eine geplante Neuauflage der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 gestoßen zu sein. Wie PC Gamer schreibt, hat der Nutzer MrEarthboundFan bei Reddit ein Artwork veröffentlicht, auf dem das klassische Cover mit einem neuen Remastered-Schriftzug versehen wurde.Erneut gibt es nach vielen Gerüchten und Entdeckungen (wie hier hier und hier )damit nur Hinweise auf ein Remaster der Kampagne, wobei auch PC Gamer anmerkt, dass ein Call of Duty ohne Mehrspieler-Komponente sehr ungewöhnlich wäre. Auch die Neuauflage des Vorgängers, die es zunächst nur in einer speziellen Edition von Call of Duty: Infinite Warfare gab, beinhaltete neben dem Kampagne auch den Mehrspielermodus.Darüber hinaus sind die Dataminer bei ihrer Suche auch auf Assets gestoßen, die u.a. nahelegen, dass auch Skin-Pakete rund um Modern Warfare 2 geplant sind, die sich im aktuellen Call of Duty: Modern Warfare und damit dem Reboot der Reihe verwenden lassen.Schon seit einiger Zeit stehen Gerüchte im Raum, wonach Activision und Infinity Ward eine Neuauflage von Modern Warfare 2 vorbereiten. Eine offiziellen Ankündigung gibt es bislang aber nicht.Letztes aktuelles Video: Modern Warfare Kurzfilm-Trailer