Call of Duty: Modern Warfare 2: Remaster der Einzelspieler-Kampagne steht in den Startlöchern

BREAKING: PlayStation Store Germany has LEAKED the Modern Warfare 2 Campaign Remastered TRAILER + SCREENSHOTS https://t.co/UTbj8tAT5t pic.twitter.com/Xcfe9ko5qB



— Call of Duty News (@charlieINTEL) March 30, 2020

"UDT-Ghost-Skin

2 Waffenbaupläne

Waffentalisman

Vollstrecker

Stichelei

Animierte Visitenkarte

Emblem

2 Battle Pass-Stufensprünge"

Die offizielle Ankündigung der überarbeiteten Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn im deutschen PlayStation-Store ist eine Produktseite für Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered aufgetaucht - inkl. Trailer. Das Remaster der Story-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 soll 24,99 Euro kosten und wird am 31. März 2020 veröffentlicht.Versprochen werden verbesserte HD-Texturen, hübschere Animationen, physikbasiertes Rendering, HDR-Beleuchtung und mehr. Das Remaster umfasst nur die Einzelspieler-Kampagne. Mehrspieler- und Koop-Modi sind nicht enthalten.Käufer von Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered bekommen das klassische Ghost-Bundle vom Unterwasser-Sprengteam für die Verwendung in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone als Bonus.Das Ghost-Bundle umfasst:Letztes aktuelles Video: Modern Warfare Kurzfilm-Trailer