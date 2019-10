League of Legends: Supporterin Senna steht an; Ausblick auf die Vorsaison 2020: Aufstieg der Elemente - 4Players.de

Riot Games hat zum zehnjährigen Jubiläum einen neuen Champion für League of Legends vorgestellt: Senna. Sie gehörte ursprünglich zu den vielen Seelen, die in Threshs Laterne eingesperrt waren. Senna wird als Supporterin mit einem "schützenartigen Spielstil" beschrieben. Sie wird am 29. Oktober auf der öffentlichen Beta-Umgebung (PBE) und am 10. November auf den Live-Servern veröffentlicht."Am 22. Oktober werden die Spieler auf der öffentlichen Beta-Umgebung (PBE) mit dem Aufstieg der Elemente Zeugen der größten Änderung an der Kluft der Beschwörer der letzten Jahre: Die Vorsaison wird eine Reihe von Gameplay-Änderungen nach sich ziehen, die auf den dynamischen Elementardrachen basieren. Die Spieler auf den Live-Servern werden diese Änderungen ab dem 20. November bestaunen können", schreiben die Entwickler. Einen ausführlichen Überblick über das "Gameplay der Vorsaison 2020: Aufstieg der Elemente" findet ihr hier Der Spielmodus Ultra Rapid Fire (U.R.F.) wird zum ersten Mal in vier Jahren mit einer vollständigen Championauswahl für begrenzte Zeit zurückkehren. Außerdem werden alle Produkte von Riot in Zukunft auch in arabischer Sprache verfügbar sein."Zu guter Letzt erhalten alle Spieler, deren Konten vor dem 16. Oktober um 03:00 Uhr MESZ erstellt wurden, ab dem 17. Oktober 10 Tage lang täglich ein Geschenk, wenn sie sich anmelden und ein Spiel spielen. Diese Aktion läuft bis zum Jubiläum von LoL am 27. Oktober. (...) Riot wird am 15. Oktober neun Alben mit Musik aus allen Saisons von LoL auf ausgewählten Musik-Streaming-Plattformen veröffentlichen."Letztes aktuelles Video: Senna Umarmung des Schattens Animierter Champion-Trailer