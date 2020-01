League of Legends: Chinesische Pro-Liga aufgrund des Coronavirus verschoben

"Wir haben uns entschieden, Woche 2 der LPL zu verschieben, bis wir die Sicherheit und Gesundheit unserer Spieler und Fans sicherstellen können. Wir bitten unsere Fans aufrichtig um Entschuldigung, dass es dazu kommen musste, und wir werden - sobald wir können - sämtliche weiteren Infos veröffentlichen."



Nachdem das offenbar von einem Viehmarkt in Wuhan ausgebrochene Virus 56 Todesfälle verursacht habe und 2.000 weitere Betroffene habe erkranken lassen, hätten Chinas Sportbehörden eine entsprechende Anweisung veröffentlicht. Diese Regelung sei u.a. in einer Ankündigung der chinesischen Motorsport Association dargelegt worden, nach welcher jegliche Sport-Events bis Ende März pausiert werden sollen. Die LPL kommentierte auf Twitter:"Wir haben uns entschieden, Woche 2 der LPL zu verschieben, bis wir die Sicherheit und Gesundheit unserer Spieler und Fans sicherstellen können. Wir bitten unsere Fans aufrichtig um Entschuldigung, dass es dazu kommen musste, und wir werden - sobald wir können - sämtliche weiteren Infos veröffentlichen."





We have decided to postpone week 2 of the LPL until we can ensure the safety and health of our players and fans.



To our fans, we sincerely apologize that it has come to this and we will share any and all info as soon as we can.



Stay Safe and thank you all for your support!



— LPL (@lplenglish) January 26, 2020

Nachdem China gigantische Quarantäne-Zonen errichtet hat - laut Frankfurter Rundschau z.B. rund um die Acht-Millionen-Stadt Wuhan oder die Provinz Hubei, beeinflusst das Coronavirus mittlerweile auch die eSports-Szene. PCGamesn.com berichtet, dass die Week-2-Competitions der chinesischen Pro-League zum Strategiespiel League of Legends verschoben wurden.Nach der ursprünglichen Planung wären die Spiele der Woche 2 am 5. Februar wieder aufgenommen worden, also nach den chinesischen Neujahrsfeiertagen. Geplant waren demnach Matches wie Team WE gegen Royal Never Give up oder OMG gegen Invictus. Dotesports.com ergänzt, dass die niedrigere Academy-League ebenfalls bis auf Weiteres ausgesetzt worden sei.Letztes aktuelles Video: Universum im Jahr 2020 Entwicklervideo