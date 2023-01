League of Legends: Leaker gibt erste Informationen zu kommenden Champions preis

League of Legends: Rework von Ahri und Aurelion Sol geplant - Zwei neue Champions folgen

Neuer Darkin-Champion soll erst in der Mitte des Jahres kommen

Der bekanntere Leaker Big Bad Bear gab im Laufe der letzten Tage frische Informationen zu gleich zwei Champions, die im neuen Jahr für League of Legends kommen sollen, preis.Nach der Veröffentlichung des Stolzes von Nazumah, K'Sante, steht bereits fest, welche beiden neuen Helden wir künftig in der Kluft der Beschwörer antreffen sollen. Darüber hinaus sollen zwei weitere Charaktere in League of Legends noch zuvor eine Überarbeitung von Riot spendiert bekommen.Bei den beiden Reworks, bei denen Riot bereits bestehenden LoL-Champions eine teilweise optische, teilweise ihre Fähigkeiten betreffende Änderung unterzieht, handelt es sich um die fuchsige Midlanerin Ahri sowie den intergalaktischen Drachen Aurelion Sol. Außerdem gibt es konkretere Informationen zum nächsten neuen Champion, der uns in League of Legends erwartet. Jener soll ein Ixtali-Enchanter sein, womit er seine Herkunft mit naturnahen Figuren wie Nidalee, Neeko oder Zyra teilt.Hat der neue Supporter erst einmal die Botlane erblühen lassen, steht uns auch schon der darauffolgende neue Champion bevor: Ein Darkin-Assassine, der im neuen Jahr die Midlane unsicher machen soll. Zu der Rasse der Darkin zählt unter anderem Aatrox, der bereits im Jahr 2013 erschien und erst zuletzt für eine nahezu unangefochtene Dominanz auf der Toplane sorgen konnte.In einem weiteren Video geht Big Bad Bear etwas näher auf den neuen Darkin-Champion, der Ende des zweiten oder zu Beginn des dritten Quartals seinen Weg in League of Legends finden soll, ein. Bei ihm handele es sich angeblich um eine dämonische Hündin, die den Bildern zufolge mit einem furchteinflößenden Dolch, der aus ihrer Stirn wächst, daherkommen soll.Bei den Bildern, die im Video zu sehen sind, handelt es sich keineswegs um offizielles Material. Viel mehr gab der YouTuber sie in Auftrag, basierend auf den Informationen, die wir aus den Leaks erfahren. Außerdem soll es sich bei der düsteren Darkin-Hündin um einen Midlane-Assassinen handeln, der nicht ausschließlich mit Attack Damage, sondern auch mit Ability Power, ähnlich wie Darkin-Kollege Varus, skaliert.Nicht ganz so sicher ist sich Big Bad Bear, was die Fähigkeiten der Assassinin anbelangt. Möglicherweise kommt sie mit einer Art "Execute", also einer Fähigkeit, die mehr Schaden verursacht, wenn der Gegner weniger Leben besitzt. Außerdem sei eine Fähigkeit vorstellbar, die gegnerische Resistenzen gegen bestimmte Schadenstypen ignoriert.Letztes aktuelles Video: Arcane NetflixMiniserie Ankündigung