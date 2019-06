Praetorians: HD Remaster des Echtzeit-Taktikspiels für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Praetorians (PC) Screenshot - Praetorians (PC) Screenshot - Praetorians (PC) Screenshot - Praetorians (PC)

Zusammen mit Commandos 2 - HD Remaster wird Ende des Jahres der Praetorians - HD Remaster für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die überarbeitete Version des Echtzeit-Taktik-Klassikers (Praetorians; 2003) wird HD-Auflösung, HD-Texturen, eine modernisierte Benutzeroberfläche und eine "an die heutige Zeit" angepasste Steuerung bieten.Kalypso Media arbeitet ebenfalls an dem Praetorians - HD Remaster. Sowowhl Commandos 2 als auch Praetorians wurden damals von den Pyro Studios entwickelt. Im Juni 2018 sicherte sich Kalypso Media alle Rechte an den IPs des Studios und versprach die Fortsetzung sowie Wiederbelebung von Commandos und Praetorians.Grafik-Vergleich: Praetorians (2003)Grafik-Vergleich: Praetorians - HD RemasterKalypso Media: "Praetorians spielt inmitten der politischen Verwicklungen des aufstrebenden Römischen Reiches. Lassen Sie sich zurückversetzen auf die staubigen Schlachtfelder Ägyptens, die Kampfplätze Galliens und schließlich ins Herz des Imperiums selbst, nach Italien, und befehligen Sie gewaltige Feldzüge bis Sie schließlich zum Imperator aufsteigen. Ihre Aufgabe wird nicht einfach sein, da das Imperium von einer Vielzahl verschiedener Truppen und Kriegsmaschinen verteidigt wird, die alle über besondere Fähigkeiten und individuelle Stärken verfügen. Ihr Weg zum Imperator hängt von Ihrer Strategie ab! Sie müssen lernen, Ihre Einheiten zu kombinieren und die Schwächen des Feindes auszunutzen. Doch je näher Sie dem Imperator kommen, desto schwieriger wird es, da Sie sich seiner persönlichen Wache stellen müssen, der mächtigsten und tödlichsten Streitmacht des Imperiums - der Prätorianergarde!"