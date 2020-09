Praetorians: HD Remaster: Römer-Strategie auf PS4 und Xbox One

Der PC-Strategie-Klassiker Praetorians - HD Remaster erscheint heute auch auf PlayStation 4 und Xbox One für 19,99 Euro. Die Konsolen-Umsetzung wird einzeln als digitaler Download sowie als "Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack" im PlayStation Store und Microsoft Store für 39,99 Euro angeboten. Eine Switch-Umsetzung des Strategiespiels ist nicht geplant - im Gegensatz zu Commandos 2 - HD Remaster.Kalypso Media: "Die HD Remaster erhalten eine High-Definition-Überholung, überarbeitete Tutorials sowie Kampagnen-Missionen, Controller Support und kommen außerdem mit einer integrierten Version des Praetorians - HD Remaster Multiplayers."Die PC-Version von Praetorians - HD Remaster hatten wir Anfang des Jahres bereits getestet ( zum Test ): Wer erinnert sich an das Echtzeit-Strategiespiel Praetorians? Wohl nur ältere Feldherren. Kalypso Media reanimiert diesen Klassiker, der vor siebzehn (!) Jahren mit 85% unser Gold im Test erobern konnte. Die Pyro Studios inszenierten damals fordernde Gefechte in cooler Kulisse. Wie schlagen sich die Römer heute im Gelände? Kann das "Praetorians - HD Remaster" auf dem PC überzeugen?