Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn: Das Online-Rollenspiel geht bald wieder in den digitalen Verkauf

Kurz nach dem Release des Add-ons Endwalker im Dezember des vergangenen Jahres kam es zu einem enormen Ansturm auf die Server von Final Fantasy 14: A Realm Reborn, weil sich zahlreiche Spieler einloggen wollten, um die neuen Online-Abenteuer erleben zu können. Die Konsequenz: Lange Warteschlangen, Lags und Verbindungsabbrüche. Um die Lage in den Griff zu kriegen, sah sich Square Enix gezwungen, den Verkauf der digitalen Versionen des MMOs vorübergehend einzustellen. Diese Pause wird in Kürze beendet – und zwar am 25. Januar 2022.Wie aus einem aktuellen Status-Update der Entwickler hervorgeht, hat sich die Situation rund um die Server mittlerweile wieder etwas beruhigt. Zwar gibt es mitunter auch weiterhin lange Warteschlangen, doch der ganz große Ansturm scheint vorbei zu sehen. Außerdem hat Square Enix einige Vorkehrungen getroffen: Unter anderem nimmt am 25. Januar 2022 ein neues Datenzentrum für die Ozeanien-Region von Final Fantasy 14 die Arbeit auf – inklusive fünf zusätzlicher Welten. Das dürfte helfen, die Spieler besser zu verteilen und die Lage weiter zu entspannen. Für Europa schmiedet Square Enix einen zweiphasigen Plan, der im Juli 2022 beginnen und im Sommer 2023 fortgesetzt werden soll. Auch hier sind unter anderem neue Welten geplant.Ab dem 25. Januar werdet ihr die Download-Version von Final Fantasy 14 in den verschiedenen Online-Shops wieder kaufen können – egal auf welcher Plattform. Allerdings behalten sich die Entwickler vor, den Verkauf abermals einzustellen, falls sich die Lage auf den Servern des MMOs wieder verschärfen sollte.