Microsoft: Xbox-Chef bekräftigt PC-Engagement und bestätigt PC-Fassungen aller Spiele der Xbox Game Studios

Auf seiner Promo-Tour für die Xbox Series X|S hat Phil Spencer bei Gamereactor via PC Gamer auch über die Veröffentlichung von Spielen der Xbox Game Studios (First Party) auf PC gesprochen. Der Xbox-Boss bei Microsoft stellte klar, dass alle Spiele, die bei den Xbox Game Studios entwickelt werden, auch für PC erscheinen werden, und zwar auf Steam und im Microsoft Store bzw. im Xbox Game Pass für PC. Eine kleine Einschränkung machte er dennoch, und zwar könnte es durchaus möglich sein, dass die Konsolen-Version eines Spiels etwas früher als die PC-Fassung veröffentlicht werden könnte.Phil Spencer: "Es gibt da jetzt diese Erwartungshaltung der Konsumenten auf dem PC, welche die Leute nicht mehr wirklich hinterfragen - es könnte einige zeitliche Aspekte geben, wann bestimmte Dinge geschehen - aber wenn wir ein First-Party-Spiel ausliefern, dann kommt es auf den PC. Wenn wir ein First-Party-Spiel für den PC ausliefern, dann kommt es auf Steam und in unseren eigenen Store. Wir haben diese Erwartungshaltung bei unseren Kunden aufgebaut. (...) Ich habe ein gutes Gefühl bei den Spielen, die wir entwickeln - und ich habe ein gutes Gefühl bei den PC-Versionen. Wenn ich jetzt fünf Jahre zurückblicken würde, da hatte ich immer wieder gesagt, dass wir uns dem PC verschrieben haben und dafür dann viel Unverständnis bekommen und das zu Recht, denn wir hatten nicht viel getan. Aber ich denke, wenn man sich jetzt anschaut, welchen Stellenwert wir bei Steam und dem [Xbox] Game Pass auf PC haben, dann haben wir gezeigt, dass sich unser Engagement im Laufe der Zeit ausgezahlt hat. PC-Kunden mögen das, was wir tun - oder auch nicht, aber sie wissen, dass wir bei der Auslieferung unserer Produkte sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox unser Bestes geben werden."Spencer fuhr fort und erklärte, dass sie niemanden zwingen wollen, eine Xbox-Konsole zu kaufen, um bestimmte Spiele zu spielen. Man könnte das Xbox-Ökosystem bzw. die Spiele-Plattform auch auf PC oder Android via Streaming im Xbox Game Pass Ultimate nutzen. Er meinte: "Und wenn wir sagen, 'auf der Xbox spielen', dann ist damit nicht eine Xbox-Konsole gemeint. Es ist jemand gemeint, der sich einloggt und ein Teil unseres Ökosystems ist (...)"